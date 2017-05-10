Прокуратура Кемеровской области сообщает, что строительная организация была оштрафована на 20 млн руб за то, что в ее интересах предлагалось незаконное вознаграждение должностному лицу.



В 2012 — 2013 г.г. между застройщиком ВВ МВД России по Сибирскому региону и строительной организацией были заключены два государственных контракта о выполнении строительно-монтажных работ. В феврале 2014 года заместитель начальника Межрегионального управления федеральной службы по оборонному заказу по СФО осуществлял выездную проверку в Кемерово. В ходе проверки было установлено, что при исполнении государственного контракта был допущен ряд нарушений. В частности, неправомерные и неэффективные расходы бюджетных средств. После этого собственник строительной организации предложил руководителю проверки деньги за оставление выявленных нарушений закона без внимания. «От незаконного предложения проверяющий отказался», — говорится в сообщении ведомства.

Компания была привлечена к административной ответственности по постановлению прокурора Кемерово. Административное дело было возбуждено в отношении юридического лица по статье о незаконном вознаграждение в крупном размере. Материалы рассмотрел мировой суд. Он привлек организацию к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 млн руб.

Организация пыталась обжаловать это решение, но безуспешно. Решение вступило в законную силу.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.