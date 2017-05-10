В Тарском, Муромцевском, Русско-Полянском, Называевском, Большеуковском и Одесском районах Омской области планируют разместить пункты передвижного контроля. Места определены на основании данных по интенсивности движения и состава транспорта, полученных в результате диагностики автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Региональное управление дорожного хозяйства провело торги и определило подрядчиков на устройство площадок, предназначенных для работы передвижных постов. Проектно-сметная документация по устройству площадок на дорогах в Муромцевском, Русско-Полянском и Тарском районах уже получила положительные заключения государственной экспертизы. Документы по остальным трем площадкам находятся на согласовании с администрациями районов. На организацию работы «весовых» постов планируется направить 20 млн рублей.

Мобильный пост весового контроля будет способствовать оперативному задержанию нарушителей, а также обеспечивать безопасность движения и сохранность дорожного полотна. Пункты предназначены для проведения контроля за соблюдением грузоперевозчиками требований нормативных правовых актов.

Помимо передвижных пунктов в Омской области планируется внедрить систему динамического взвешивания (WIM), функционирующую в автоматическом режиме без присутствия персонала и экипажа ГИБДД. Автоматизированный стационарный весогабаритный комплекс представляет собой вмонтированные в дорожное полотно и совмещенные с устройствами фотофиксации датчики. На публичных слушаниях по вопросу организации весового контроля на региональных и межмуниципальных автодорогах Омской области было принято решение определить место дислокации комплекса и начать поиск инвесторов для заключения соглашений на условиях государственно-частного партнерства.

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