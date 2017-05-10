Мэр Горно-Алтайска Виктор Оболгин, который обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий, объявил голодовку из-за того, что суд продлил ему домашний арест.



Виктор Облогин являлся мэром Горно-Алтайска 24 года. Отстранен от должности в июне 2016 года.

Голодовку мэр Горно-Алтайска Виктор Оболгин начал 7 мая. Протест вызван тем, что чиновник не согласен с продлением домашнего ареста до 18 октября, которое 4 мая назначил ему суд. Об этом сообщает ИА ТАСС.

По словам членов семьи Виктора Облогина, он считает, что для продления домашнего ареста нет оснований. При этом он предоставлял в суд медицинские документы, согласно которым ему требуется высокотехнологичная медицинская помощь в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниям. Поэтому он и нуждается в изменении меры пресечения. Также сообщается, что Виктор Облогин страдает сахарным диабетом, однако во время голодовки отказывается от приема лекарств и пьет только воду.

Виктор Оболгин написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что уголовное дело против него сфабриковано по политическому заказу, чтобы отстранить его от управления городом.

Напомним, что заседание по делу Виктора Облогина назначено на 15 мая. Он обвиняется в том, что похитил принадлежащий муниципальному образованию автомобиль, а также изъял более 17 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

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