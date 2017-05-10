МТС представила первое на российском рынке коробочное решение для быстрого подключения к сервису эффективного управления сотрудниками. Экономия корпоративных клиентов при подключении решения достигает 15% в сравнении со стоимостью раздельного приобретения устройств и услуг.



Комплект из смартфона, тарифа и сервиса для управления разъездными сотрудниками позволяет компаниям малого и среднего бизнеса с помощью одного подключения как организовать работу отдела продаж, курьерской, сервисной или службы доставки с нуля, так и улучшить существующие бизнес-процессы. Менеджеры компаний могут удаленно контролировать перемещение персонала, определять их местоположение, назначать исполнителей поручений и контролировать статус выполнения задач, перераспределять трафик маршрутов. За счет этого менеджеры по продажам, мерчендайзеры, курьеры и другие разъездные сотрудники торговых компаний, логистических центров, банков или онлайн-магазинов могут повысить производительность.

Решение сформировано из востребованных корпоративными клиентами товаров и услуг. При подключении клиенты экономят время на выборе нужных продуктов и оборудования из ассортимента МТС. В его основе – облачный сервис для управления персоналом «Мобильные сотрудники». Спрос бизнеса на эту услугу по итогам первого квартала 2017 года вырос почти двукратно в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. С помощью web-интерфейса сервиса руководители компаний в режиме онлайн видят работу разъездных подразделений и получают отчетность, а сотрудники с помощью смартфона и мобильного приложения своевременно приступают к выполнению задач. Сам факт контроля за соблюдением трудовой дисциплины сокращает потерю рабочего времени.

«На основе запросов клиентов мы создали предложение, которое решает основные вопросы при управлении разъездными сотрудниками – контроль, диспетчеризация, распределение заявок. МТС верен своим принципам: клиенты получают комплекс самых востребованных товаров и услуг от одного поставщика, при этом плата за услуги включается в единый ежемесячный счет. Автоматизация работы курьерских и сервисных служб особенно актуальна в конце высокого бизнес-сезона: можно контролировать предприятие удаленно, из любой точки земли», – отметила директор по маркетингу и продуктам бизнес-рынка МТС Елена Нечай.

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