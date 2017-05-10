В отношении директора ООО «Транспортная строительная компания» возбуждено уголовное дело в связи с невыплатой заработной платы свыше двух месяцев.

Прокуратора Советского района г. Улан-Удэ в ходе проверки установила, что более 400 работников предприятия не получали вовремя зарплату и иные установленные законом выплаты. В связи с этим директор накопил перед сотрудниками задолженность, общая сумма которой составляет более 21 млн рублей. При этом, сообщают в пресс-службе прокуратуры Бурятии, у работодателя имелась финансовая возможность выплачивать зарплату. Однако поступающие денежные средства он направлял на иные цели, в частности, на погашение кредитных обязательств предприятия.

Отмечается, что на директора строительной компании не подействовали такие меры, как предостережение прокуратуры Улан-Удэ, а также привлечение к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для принятия процессуального решения.

Уголовное дело на директора ООО «Транспортная строительная компания» за невыплату дольше двух месяцев заработной платы находится в производстве.

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