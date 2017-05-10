Сколько зарабатывают главы районов Новосибирска

Руководители районных администраций Новосибирска отчитались о доходах за прошлый год. Больше всех заработал глава Калининского района Герман Шатула.

Обнародованы декларации восьми из десяти глав районных администраций Новосибирска. Самым богатым стал руководитель Калининской администрации Герман Шатула, чей доход за 2016 год оказался почти в два раза выше, чем у мэра Новосибирска. Шатула отчитался о 6 071 859 рублях, за 2015 год его доход составил 2 000 621 рубль. В его декларации больше нет 59 метровой квартиры. Осталась квартира, оформленная на супругу, 104 метра. У Шатулы по-прежнему нет машин. «Volkswagen Touareg — в собственности супруги.

Заработок главы администрации Центрального округа (Заельцовский, Железнодорожный и Центральный районы) Сергея Канунникова сопоставим с годовым доходом мэра Новосибирска — 3 395 753 рублей. Квартира у Канунникова только в пользовании. Как и в прошлом году, он задекларировал два автомобиля. Один из них старый — «Nissan Qashqai». А вместо «Toyota Opa» у Канунникова теперь есть легковой «УАЗ 3962».

Третий по уровню заработков из глав районов — руководитель Ленинской администрации Олег Клемешов — 3 255 322 рублей. За 2015-й было 2 965 094 рублей. Не поменял он квартиру 105 метров (1/4 доли) и машины остались прежними: «Toyota Land Cruiser 200» у него и у супруги «Toyota RAV4».

Александр Полищук, который возглавляет Дзержинский район, отчитался о 2 279 871 рублях в год, за 2015-й он декларировал 1 795 839 рублей. Как и раньше у него в общей собственности с супругой квартира (122 метра. У жены, как и раньше, есть еще одна квартира в индивидуальной собственности (67 метров) и машина «BMW X5». Она была указана в прошлом отчете, как и автомобиль Полищука — «Mazda CX-5».

Алексей Васильев, руководящий Первомайским районом, задекларировал 1 876 513 рублей. В общей совместной собственности у него есть квартира 98 метров. Как и в прошлом году он отчитался о машине «Volkswagen Tiguan», в новой декларации больше нет легкового «ВАЗ 21120».

Глава администрации Октябрьского района Петр Прокудин заработал 1 853 460 рублей, чуть больше, чем в прошлом (1 744 682 рублей). Есть ¼ доли в квартире 102 метра.

Руководитель администрации Советского района Дмитрий Оленников задекларировал 1 585 454 рублей, чуть больше, чем за прошлый год (1 445 316 рублей). Как и в 2015-м году у него и у супруги в собственности по две квартиры (от 30 до 61 метра). Кроме того, у Оленникова есть «Lexus RX-330».

Глава администрации Кировского района Андрей Гончаров отчитался о доходе за 2016 год в размере 1 562 352 рублей. За 2015-й год он декларировал 1 404 972 рублей. Как и в прошлогоднем отчете он указал квартиру в собственности (108 метров) и автомобиль «Toyota RAV4». На супругу, как и раньше, оформлена квартира 42 метра.

Ранее «КС» сообщал о доходах мэра Новосибирска и сотрудников городской администрации — можно прочитать по ссылке. Также об отчете по доходам за 2016 год полномочного представителя президента РФ в Сибирском Федеральном округе можно прочитать здесь. О декларациях депутатов Госдумы от Новосибирской области — по ссылке. О доходах новосибирских сенаторов — по ссылке. О заработках депутатов заксобрания Новосибирской области — по ссылке.

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