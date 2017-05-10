Новосибирский областной суд оставил в силе решение Искитимского районного суда о сносе самовольного сооружения, возведенного дачным некоммерческим товариществом «ФМК» в акватории Бердского залива Новосибирского водохранилища.

Товарищество «ФМК» самовольно, без разрешительных документов, построило грунтовую дорогу, соединившую правый берег Бердского залива с безымянным островом. Установлено, что возведение объекта осуществлялось с нарушениями требований водного, градостроительного, земельного, экологического, санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, документально не подтверждена безопасность сооружения, по которому ходят люди и ездят автомобили. Также строительство дамбы производилось без подтверждения отсутствия угрозы для жизни и здоровья граждан при дальнейшей эксплуатации.

Напомним, Искитимский районный суд в конце декабря 2016 года удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора России Ивана Семчишина в защиту интересов РФ, неопределенного круга лиц к ДНТ «ФМК» о демонтаже (сносе) «трубчатого перехода», расположенного в районе с. Морозово Искитимского района НСО.

Новосибирский областной суд в мае отказал в удовлетворении жалобы дачного товарищества «ФМК», говорится в сообщении прокуратуры региона. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.