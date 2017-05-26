Как стало известно «КС», Егор Крылов покинул новосибирское подразделение телекоммуникационного оператора Tele2. В компании он проработал с февраля 2012 года по май 2017 года на позиции маркетолога. Среди мероприятий, в реализации которых он принимал ключевое участие — «ЧестФест», «Extreme Кубок Tele2», «Пикник Tele2». Также Егор Крылов являлся консультантом проектной группы по запуску новых регионов в составе «Tele2 Сибирь» (Красноярск, Иркутск, Абакан, Улан-Удэ, Барнаул).

«Мой уход связан с тем, что компания Tele2 переходит на федеральную модель управления и отказывается от многих предыдущих проектов. Я ухожу за расширением компетенций, за новым опытом, за возможностью реально влиять на результат», — пояснил мотивы ухода Егор Крылов. В пресс-службе Tele2 ранее подтверждали информацию о предстоящем уходе Егора Крылова. Что касается изменений в структуре управления, в компании отметили, что система остается прежней и имеет три уровня: регион — макрорегион – центр.

Новым местом работы Егора Крылова по его словам стала группа компаний AYS Латифа Саттарова. «В AYS Group я выхожу 29 мая и буду заниматься разработкой маркетинговой стратегии, систематизацией рекламный активностей, формированием имиджа бренда, продвижением услуг компании», — пояснил Егор Крылов.

Стоит отметить, что до прихода в Tele2 Егор Крылов развивал карьеру в новосибирском автодилерском бизнесе, работав маркетологом компании «АвтоСтар-Сибирь», — бывшего официального дилера BMW в Новосибирске. До этого Егор Крылов также работал в отделе маркетинга ГК «СЛК-Моторс» (бывший официальный дилер Toyota, Lexus, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Ford, Volvo, Audi, Porsche в Новосибирске, Toyota и Lexus в Барнауле), «Спорт-Авто» (бывший официальный дилер Porsche в Новосибирске) и «СТС-Автомобили» (официальный дилер Mercedes-Benz в Новосибирске, Томске, Кемерово).

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