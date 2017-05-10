Разработчик программы отмечает, что машинно-технологическая модернизация АПК до 2025 года позволит поднять производительность труда на селе более чем в 2 раза, а также довести выработку каждым производственным работником отрасли до 3 млн рублей.

Цель новой программы – оказать меры господдержки эффективно использующим сельхозтехнику аграриям региона. Концепцию документа на заседании научно-технического совета в р.п. Краснообск представил замдиректора СФНЦА РАН, руководитель Сибирского научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства Николай Иванов. В заседании приняли участие представители научного сообщества, предприятий машиностроительной отрасли, районов области, а также сельхозпроизводители. Участники совета поддержали предложенную концепцию модернизации АПК. Теперь ее должны отправить на рассмотрение в районы Новосибирской области, и, доработанную, к концу 2017 года представить в Правительство НСО.

«В концепции новой программы представлен анализ технической вооруженности сельхозпроизводителей региона, а также способы модернизации машинного парка. Все это должно послужить основой для совершенствования мер господдержки, чтобы не допустить субсидирования при покупке техники, которая работает убыточно», – отметил на заседании зампред регионального правительства – министр сельского хозяйства НСО Василий Пронькин.

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