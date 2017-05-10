Авиалесохрана России сообщает, что площадь лесных пожаров в СФО за сутки выросла почти в двое. По состоянию на 9 мая в Сибири горело 1,2 тыс га леса, тогда как в целом в России — 1,37 га.



На территории Иркутской области горит 570 га леса, в Забайкальском крае — почти 300 га, а в Бурятии — 200 га. Также есть небольшие пожары в Красноярском крае и республике Тува. На всех территориях проводятся работы по тушению.

Сообщается также, что основной причиной природных пожаров в этом сезоне является пал сухой травы. Режим ЧС в связи с возгораниями введен на всей территории республики Бурятия и Забайкальского края.

«В целях оказания помощи в стабилизации лесопожарной обстановки задействованы 115 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана» в Забайкальском крае», — дополнительно говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.