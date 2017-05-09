Бессмертный полк в Новосибирске оказался больше, чем в прошлом году

9 мая в Новосибирске прошел традиционный Парад Победы и общественная акция «Бессмертный полк». По оценкам очевидцев, шествие оказалось еще более многочисленным, чем в прошлом году.



Напомним, что в 2016 году по максимальным оценкам в Бессмертном полку приняло участие 250 тыс чел (по другим оценкам — до 100 тыс чел). Точных данных о численности акции нет, однако по оценкам очевидцев, колонна была еще длиннее, чем в предыдущий раз (поток без остановки шел 2 часа и растянулся на несколько километров). Организаторы шествия считают, что количество его участников исчисляется сотнями тысяч (по подсчетам волонтеров — около 270 тысяч человек).

Стоит отметить, что в День Победы погода не порадовала новосибирцев: температура воздуха в городе была около +8 C, также шел мокрый снег и дул сильный ветер. Однако, настроение в колоннах Бессмертного полка оставалось приподнятым и торжественным. Несмотря на холод, волонтеры акции очень серьезно отнеслись к своим обязанностям и продолжали стоять в живой цепи по краям шествия, хотя многие из них были одеты не по погоде.

К шествию присоединились губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова, а также другие чиновники мэрии и областной администрации, депутаты и бизнесмены.

Перед началом «Бессмертного полка» состоялся традиционный Парад Победы. В нем приняло участие около 1,6 тыс чел: солдаты, курсанты и офицеры. Кроме того, в параде прошла военная техника, в том числе авиация (вертолеты Ми-8, штурмовики Ми-24, сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 и истребители-бомбардировщики Су-34), а также восстановленный самолет времен Великой Отечественной войны МиГ-3 и танк Т-34.

Кроме того, разнообразные мероприятия, в том числе отдельные шествия в формате «Бессмертный полк», прошли в различных районах Новосибирска. Напомним также, что вечером в городе состоятся праздничные концерты и фейерверки.

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