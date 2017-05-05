Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайства АО «ХК «Сибцем» о приобретении прав исполнительного органа в АО «Ангарскцемент» и АО «Искитимцемент».

Заявленные сделки признаны допустимыми в соответствии с антимонопольным законодательством. Они не создают возможность устранить конкуренцию на рынке общестроительного цемента, не накладывают на участников рынка и третьих лиц дополнительных ограничений, сообщает пресс-служба АО «ХК «Сибцем».

Согласно антимонопольному законодательству холдинг предполагает реализовать в течение ближайших 10 лет масштабную инвестиционную программу модернизации и технического перевооружения на всех управляемых обществах. В частности, значительные средства планируется направить на повышение экологической и промышленной безопасности производства. Реализация данных программ необходима в силу высокого износа цементных заводов Сибири, говорится в пресс-релизе.

«Вхождение АО «Ангарскцемент» и «Искитимцемент» в состав группы АО «ХК «Сибцем» принесет значительные выгоды покупателям. Оно даст возможность повысить разнообразие, конкурентоспособность и качество продукции; улучшить сервис; удовлетворить спрос на цемент в случае его увеличения; удержать рост цен. Повышение эффективности локальных производств позволит сохранить и в перспективе увеличить количество рабочих мест, обеспечить стабильность и рост налоговых отчислений», – уверены в холдинге.

Напомним, что «Сибцем» владеет 50% акций в АО «Ангарскцемент» и 49,9% — в АО «Искитимцемент». Как пояснила корреспонденту «КС» директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибирский цемент» Дарья Мартынкина, при заключении сделок по приобретению прав исполнительного органа и в дальнейшем договоров с предприятиями, «структура акционерного капитала не изменится».

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.