Судебное заседание о признании незаконным разрешения на строительство жилого дома по ул. Заслонова, 13 назначено на 12 мая. Об этом сообщают в пресс-службе Дзержинского районного суда Новосибирска.

Прокурор Новосибирска обратился в суд с требованием запретить строительство многоквартирного дома компанией «Вира-Строй». Застройщик намеревался реализовать на участке проект жилого комплекса «Матрешки на правом».

Напомним, мэрия в 2014 году разыграла участок в районе частного сектора на ул. Заслонова под малоэтажное строительство. Однако в марте 2016 года ООО СК «Вира-Строй» заключила с муниципалитетом дополнительное соглашение об увеличении этажности будущего объекта до 14-18. Установив, что соглашение заключено с нарушениями, Новосибирское УФАС обратилось в арбитражный суд.

«КС» писал о том, что региональная антимонопольная служба признала мэрию нарушившей закон о защите конкуренции. В ведомстве указывают, что операция с перезонированием и сменой разрешенной этажности «ставит хозяйствующий субъект в преимущественное положение и привело или могло привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции».

Позднее «Вира-строй» предъявила мэрии иск о взыскании 388,3 млн рублей, где 326 млн рублей – упущенная выгода, связанная с невозможностью реализовать квартиры. В свою очередь, муниципалитет требует от строительной компании около 6 млн рублей за аренду.

Против застройки выступали и сами горожане. Новосибирцы считают, что строительство многоэтажек усугубит социальные и транспортные проблемы. В микрорайоне дефицит школ, детских садов и поликлиник.

«КС» будет следить за развитием событий.

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