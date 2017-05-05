5 мая на сайте правительства РФ опубликовали список поручений Дмитрия Медведева, сформированный по итогам совещания о дорожном хозяйстве Омской области.

Премьер-министр России постановил подрядным организациям исправить дефекты дорожных объектов в рамках гарантийных обязательств. Привлечением крупных дорожных организаций «путем укрупнения лотов за счет объединения нескольких контрактов» займется федеральная антимонопольная служба совместно с правительством Омской области.

Напомним, Дмитрий Медведев побывал с визитом в Омске 25 апреля. Ситуацию с дорогами в стране премьер-министр назвал далеко не идеальной. Эксплуатационным требованиям соответствует порядка 40% региональных дорог. «В этом году в общей сложности планируется построить и отреставрировать около 5 тыс. км автомобильных дорог, ликвидировать тысячи очагов аварийности», — сообщил глава правительства РФ.

В свою очередь, губернатор Омской области Виктор Назаров рассказал, что в этом году в регионе планируется построить 125 км дорог с твердым покрытием. Это в 6 раз больше, чем в прошлом году. «68% регионального дорожного фонда будет направлено на капитальный ремонт и содержание региональных и муниципальных дорог. В результате будут ликвидированы более 500 тыс. кв. м наиболее разрушенных участков и отремонтировано 100 км дорог», — добавил Виктор Назаров.

В ходе совещания было отмечено, что на мероприятия в Омской области по проекту «Безопасные и качественные дороги» (БКД) выделено 2 млрд рублей – по 1 млрд из регионального и федерального бюджетов. На эти средства планируют отремонтировать 45 объектов общей протяжённостью 218 км.

Добавим, работы по приоритетному проекту БКД должны быть завершены к 30 сентября 2017 года, а по программе «Формирование комфортной городской среды» — к 1 ноября текущего года.

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