Новосибирская область подаст заявку на создание ТОР в моногородах

Заявки на создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) будут поданы в Минэкономразвития России. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

В настоящее время министерство экономического развития Новосибирской области и АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» ведут работу по подготовке заявок на создание на территориях р.п. Горный Тогучинского района и р.п. Линево Искитимского района ТОР. Когда подготовительный этап будет завершен, то заявки направят в Минэкономразвития России. Предполагается, что заявка по р.п Горный будет предоставлена в федеральное министерство в июне этого года, а по р.п. Линево – месяцем позже: в августе.

«Присвоение моногородам статуса ТОР позволит получить его резидентам льготные условия ведения предпринимательской деятельности и даст толчок к экономическому и социальному развитию территорий, позволит привлечь потенциальных инвесторов, что будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности региона», — отмечаются плюсы такой работы в сообщении пресс-службы.

Проект «Комплексное развитие моногородов» утвержден в декабре 2016 года президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Цель данного проекта заключается в снижении зависимости моногородов от работы градообразующих предприятий. В частности, в рамках его реализации предполагается до конца 2018 года создать 230 тыс новых рабочих мест, которые бы не были связаны с такими предприятиями.

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