В пятницу 5 мая на строительный объект, на котором введен режим ЧС, выехал директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик.

О введение режима ЧС на строительной площадке ЖК Paradise застройщика ООО «Брик» стало известно 3 мая. Мэром Анатолием Локтем было подписано соответствующее распоряжение. По оценкам специалистов, провал асфальта произошел из-за вымывания грунта в строительный котлована, и пока на месте существует угроза дальнейшего расширения и углубления провала на придомовой территории.

«При проектировании были допущены недоработки. Не предполагалось, что котлован будет стоять открытым на протяжении трех-четырех лет. Изменился гидрологический режим, начался подмыв стенки котлована с выносом грунта, деформировались болты крепления котлована и образовался провал, который зацепил ближайшие коммуникации. Это создало проблемы для близлежащих домов», — пояснил причину проседания грунта директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик.

Все работы должны завершиться через две-три недели. За это время будет выполнена разгрузка борта котлована, чтобы уменьшить давление грунта на деформированное крепление. После этого из котлована сначала будет откачана вода, а затем там установят дополнительные крепления.

«Но даже после проведения всех этих мероприятий в таком виде котлован долго находиться не может. На этом объекте либо должно активно начаться строительство, либо котлован необходимо будет ликвидировать», — заметил Александр Мысик.

Добавим, что общая стоимость работ по укреплению котлована составит порядка 7-7,5 миллиона рублей, которые будут выделены из резервного фонда. Тем временем, новосибирская прокуратура требует наказать застройщика проблемного объекта.

К слову, ремонт улицы Большевистской потребовал от застройщика «Снежной мили» в два раза меньшую сумму. Владелец компании-застройщика ООО «Эталон» Евгений Грибов назвал ее «не ощутимой».

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