По словам Анатолия Локтя, город может получить дополнительные средства для продолжения программы.

Вчера, 4 мая, в Москве прошло совместное заседание Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны под председательством президента РФ Владимира Путина. В рамках заседания среди прочего обсуждался и вопрос расселения ветхого и аварийного жилья.

Президент РФ поручил федеральному правительству совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. На время переходного периода работа Фонда жилищно-коммунального хозяйства будет продлена. Как пояснил Анатолий Локоть, сегодня эта программа уже разрабатывается.

«Для нас очень важно, что президент РФ дал поручение продлить срок финансирования программы расселения ветхого и аварийного жилья. Это означает, что вместе при содействии федерального центра мы решим эту проблему», — прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручение Путина.

Напомним, глава города еще в марте с инициативой продления программы выступал в Москве на заседании Палаты городов – центров субъектов РФ, которое проходило на площадке Государственной Думы РФ. Предложение мэра Новосибирска получило поддержку как представителей других городов, так и руководителя фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадия Зюганова, который в публичном выступлении признал необходимость создания общероссийской программы обновления жилого фонда и борьбы с ветхими и аварийными жилыми строениями.

Добавим, программа расселения ветхого жилья завершается 1 сентября 2017 года, и будут расселены только те дома, которые признаны аварийными до 2012 года. При финансовой поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ с 2008 года в Новосибирске расселено 242 многоквартирных аварийных дома (новое жилье получили 2835 семей – 7454 человека). Общий объём денежных средств, полученных городом, составил более 2 млрд рублей. По подсчетам мэрии, после 2012 года аварийными в Новосибирске признаны еще 142 дома.

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