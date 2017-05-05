«Сибирский Антрацит» подвел итоги работы за С квартал 2017 года. Результатами поделились в пресс-службе компании.

В отчетном периоде «Сибирский Антрацит» добыл 1,5 млн тонн рядового антрацита, нарастив объем добычи на 94% по отношению к первому кварталу прошлого года. Компания реализовала 1,5 млн тонн продукции, что на 74% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. В I квартале 2017 года заключены прямые долгосрочные контракты с металлургами на рынках Индии, Южной Кореи, Японии и Европы.

Что касается финансовых результатов, то выручка «Сибирского Антрацита» составила 8,8 млрд рублей, это на 4,7 млрд выше показателя за I квартал 2016 года. Чистая прибыль достигла 2,1 млрд рублей против 0,2 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Высоким финансовым результатам способствовал рост объемов отгрузки за счет повышения эффективности процессов в первом квартале. Также позитивное влияние оказали достигнутые по итогам года показатели производственной эффективности.

В начале 2017 года «Сибирский Антрацит», в рамках стратегической задачи повышения эффективности, сфокусировался на процессах отгрузки угля, реализовав ряд инженерно-технических и управленческих решений. В результате предприятию удалось выйти на принципиально новый уровень. Если прошлой зимой отгрузка составляла в среднем 4,1 тыс вагонов в месяц, то в этом году – 7,4 тыс вагонов в месяц.

«За три первых месяца этого года мы проделали большую работу по укреплению наших позиций на рынке. Продолжили диверсификацию поставок антрацита по рынкам, потребителям и типу продукта. Почти вдвое повысили эффективность процессов отгрузки, обеспечив таким образом возможность продавать больше. В планах предприятия продолжать работу, которая неуклонно ведет нас к выполнению годового плана по добыче на 2017 год – 7,2 млн тонн», – прокомментировала генеральный директор «Сибирского Антрацита» Анастасия Попрыгаева.

Компания уделяет особое внимание развитию социальной инфраструктуры в своем регионе и оказывает поддержку сельсоветам Искитимского района. Так, «Сибирский Антрацит» оказывал помощь в решении хозяйственно-бытовых задач поселений, поддерживал детские коллективы и образовательные учреждения, ветеранов, проекты в сфере спорта и укрепления здоровья. Например, Искитимскую школу-интернат №12 и танцевальный коллектив «Чудесники», Линевскую школу искусств, Совет ветеранов Гусельниковского сельсовета. Начато сотрудничество с благотворительным фондом «АиФ» Доброе сердце» в рамках проекта по сохранению и улучшению здоровья детей подшефного Дорогинского детского дома. «Сибирский Антрацит» продолжает финансирование учрежденной им в 2015 году «Сибирской хоккейной лиги» – объединения любительских команд, способствуя таким образом поддержке здорового и спортивного образа жизни.

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