Порядка 56% новосибирцев заранее откладывают деньги на отпуск

Новосибирцы закладывают всё больше средств в отпускной бюджет. Так, наибольшее число сибиряков – порядка 24% планируют потратить на отпуск в этом году от 78 до 156 тыс. рублей, в прошлом году эта цифра составляла 20%, сообщают специалисты туристического метапоиска Momondo.

В 2017 году, согласно исследованию, новосибирцы планируют вложить в отпускные впечатления немного больше средств. Так, 24% закладывают в бюджет на летнюю поездку от 78 до 156 тыс. рублей, 20% – от 39 до 78 тыс. рублей, 16% – от 156 до 390 тыс. рублей. В прошлом году на такие суммы рассчитывали 20%, 28% и 7% соответственно.

Вложить в отпускное путешествие от 390 до 780 тыс. рублей в этом году готовы 7%, а свыше 780 тыс. рублей – 1% респондентов. В прошлом году такие ответы дали 1% и 3% соответственно. Кроме того, число респондентов, которые готовы потратить только минимальную сумму – менее 7,8 тыс. рублей в 2017 году снизилось с 5% до 4%.

«Порядка 56% новосибирцев и 55% россиян в целом регулярно откладывают деньги, — отмечают аналитики Momondo. — И только 21% жителей города и 24% наших соотечественников могут не предпринимать никаких особых действий».

Около 18% новосибирцев и 16% россиян ради путешествия берут дополнительную работу. В рассрочку отпуск оформляют 8%,берут кредит 7%, занимают деньги у друзей или семьи 4%.

«Российские туристы, в частности новосибирцы, свыклись с курсом валют и готовы тратить на отпуск больше, чем в предыдущие годы. Так, 6 из 10 новосибирцев и россиян в целом планируют хотя бы приблизительные расходы на всю поездку: от бронирования билетов и жилья до еды и развлечений на месте», – комментирует представитель Momondo в России Ирина Рябовол.

Исследование проводилось в 2017 году среди 24,7 тыс. самостоятельных путешественников из 23 стран мира.

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