Стороны обсудили проблемы агропромышленного комплекса в регионе, меры поддержки потребительских кооперативов, а также ход посевной. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подвел итоги сельскохозяйственной кампании 2016 года. В регионе собрано около 1,5 млн тонн зерна и овощей. При этом наблюдается положительная динамика развития сельхозпроизводства: зерна собрано на 9,9% больше, чем в 2015 году, картофеля – на 9,8% больше и других овощей – на 4% больше.

Также глава Иркутской области рассказал о ходе посевной кампании. 430 тыс. га пашни подготовлено для проведения весенних полевых работ. На посевную, по словам Сергея Левченко, направлено более 1 млрд рублей из областного и федерального бюджетов. Это на 44% больше, чем годом ранее.

В свою очередь, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев рассказал о мерах поддержки сельхозпроизводителей. «На льготное кредитование сельхозпроизводителей Иркутской области предусмотрено 115 млн рублей, это на 51% больше первоначального плана. Всего в этом году на поддержку сельского хозяйства в Иркутскую область направлено 1,1 млрд рублей», – отметил Александр Ткачев. По состоянию на 4 мая аграрии получили господдержку в размере 424 млн рублей (42% от доведенных до Иркутской области средств федерального бюджета).

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