Заседание по делу мэра Горно-Алтайска перенесли на 15 мая

Как сообщается на сайте Горно-Алтайского городского суда, заседание по уголовному делу Виктора Облогина перенесено на 15 мая в связи с неявкой потерпевшего.

На слушании 4 мая суд отказал бывшему мэру в ходатайстве о рассмотрении дела другим субъектом РФ и об отмене меры пресечения в виде домашнего ареста. Защита намерена обжаловать решение.

Напомним, мэра Горно-Алтайска обвиняют в мошенничестве и двух эпизодах превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, Виктор Облогин похитил принадлежащий муниципальному образованию легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 1,52 млн рублей. Также чиновник изъял более 17 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Кроме этого, Виктор Облогин предоставил ООО «УК Центральная» семь муниципальных гарантий на крупную сумму, обязанности по которым компания не исполнила. В результате данных действий был нанесен ущерб в отношении городской администрации на сумму более 107 млн рублей. В ходе расследования на имущество обвиняемого наложили арест.

Пост главы Горно-Алтайска Виктор Облогин занимал 24 года. Мэр был отстранен от должности в июне 2016 года постановлением городского суда Республики Алтай. Позже решение подтвердила судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики. Сейчас главой администрации является Ольга Сафронова.

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