В Новосибирске Заельцовский районный суд удовлетворил требования Новосибирской транспортной прокуратуры о закрытии частной школы подготовки бортпроводников «Небо без границ», следует из сообщения прокуратуры.

Как ранее сообщал «КС», Новосибирской транспортной прокуратурой при проверке деятельности филиала челябинского учебного центра «Небо без границ» были обнаружены грубые нарушения сертификационных и лицензионных требований. В частности, новосибирский офис организации не был оборудован как учебный кабинет, а в штате преподавателей отсутствовали научные работники. Занятия велись сотрудником, не имеющим на это право по закону.

«Практические занятия, предусмотренные учебной программой, не осуществлялись. В учреждении отсутствовали печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам. Обучение студентов ЧУДПО «Небо без границ», осуществлялось бывшей бортпроводницей, на основании заключенного с ней гражданско-правового договора», — рассказали в прокуратуре региона.

В марте ведомство обратилось в суд с требованием запретить деятельность ЧУДПО «Небо без границ». Кроме закрытия учреждения, из-за выявленных нарушений юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 160 тыс рублей. В прокуратуре уточнили, что учреждение не будет работать, пока нарушения не будут устранены.

Связаться с новосибирским филиалом учебного центра по телефону, указанному в контактах на официальном сайте, корреспонденту «КС» не удалось.

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