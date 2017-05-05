Николай Красников, мэр наукограда Кольцово, принял участие во Всемирных играх мастеров, проходивших с 21 по 30 апреля в новозеландском городе Окленде, сообщает отдел информации администрации Кольцово.

Всемирные игры мастеров, проходящие один раз в четыре года, собрали в этом году около 27 тыс. атлетов более чем из 100 стран мира, соревновавшихся по 28 видам спорта.

Данное соревнование – событие сродни современным Олимпийским играм. Проходят в очередной после летней Олимпиады год и также как современные Олимпийские игры раз в четыре года. Основным девизом этих игр является лозунг – «Спорт для всех». Проводит всемирный форум неправительственная организация – Ассоциация Международных игр «Мастерс» (IMGA).

Николай Красников принял участие в соревнованиях по легкой атлетике. В финальных забегах на 400 метров и 800 метров он занял в своей возрастной группе 5-ое и 4-ое места, а в составе сборной команды России завоевал бронзовую медаль в эстафете 4х100 метров и золотую медаль в эстафетном беге 4х400 метров. Тем самым в очередной раз подтвердив звание спортивного мэра.

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