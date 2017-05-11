Рубеж 2016–2017 годов стал для федеральных операторов сотовой связи знаковым — доля «умных» устройств в их сети достигла отметки 50% и продолжала расти. В новых условиях такие предложения, как количество минут и SMS в тарифном пакете, уже не столь актуальны для потребителей, а вот интерес к Интернет-трафику, напротив, растет. В апреле два из четырех ключевых операторов связи — Tele2 и «Билайн» — презентовали новые тарифные линейки, актуальные как для абонентов, так и для них самих. Какое влияние это окажет на рынок — в материале «КС».

Проникновение смартфонов и планшетов в сети «Билайн», по словам исполнительного вице-президента по развитию массового рынка ПАО «ВымпелКом» Марека Слачика, достигло в начале 2017 года 53% — похожая картина наблюдается и у остальных операторов. Рост продаж смартфонов в прошлом году он оценил в 18%, а в сегменте LTE рост получился просто взрывным — 230%.Что касается объема трафика, аналитики «Билайна» отметили его двукратный рост, а общее число пользователей мобильного Интернета, по их оценке, достигло 38 миллионов. «В России наступила эпоха смартфонов», — резюмировал Марек Слачик и добавил, что в настоящий момент рынок переживает переломный момент, когда мобильный Интернет становится важнее голосовых услуг.

Анализируя запросы потребителей с помощью технологий Big Data и непосредственно общаясь с ними, представители «Билайна» сформировали новые тарифы, объединенные тем же словом: «Всё». Хотя «Билайн» был не единственным, кто менял тарифную линейку, произошедшие изменения достаточно показательны, и есть смысл рассмотреть их подробнее.

Всего понемножку, или Каждому свое

В феврале прошлого года «Билайн» уже менял линейку «Всё за…»: некоторое повышение цены пакетов (25–50%) сопровождалось увеличением их объема (30–150%). По оценке самого «Билайна», речь идет не о подорожании, а, напротив, о снижении стоимости каждого из пакетов с сохранением или небольшим ростом объема услуг. При этом самый бюджетный пакет «Всё за 200» закрывался, после чего все остальные сдвинулись на одну позицию вниз, а сверху был добавлен новый — «Всё за 1800». Сейчас же все получилось по-другому, линейки оказались не просто переименованы, а перестроены заново и получили новые названия: «Всё 1», «Всё 2» и так далее, до «Всё 5». Главная причина отказа от названия «Всё за…» — отмена «Билайном» ежемесячной платы за пакет. Теперь вместо единовременного платежа в начале или конце месяца вводится посуточная плата, от 11,3 до 83,3 рубля, в зависимости от тарифа.

Несмотря на явный «смартфоноцентризм» новых тарифов, оператор, как, впрочем, и конкуренты, не стал забывать и о традиционных услугах. Так, в голосовой связи и SMS официально был отменен внутрисетевой роуминг по стране — для тарифов «Всё 3» и выше. То же можно сказать и о пакете трафика — тут «безроуминговая зона» начинается уже от «Всё 2». Теперь в любом регионе можно расходовать ресурсы пакета без дополнительных наценок.

Если линейка от «Билайна» напоминает «матрешку»: пять «Всёшек» отличаются друг от друга только ценой, объемом и приведенными выше бонусами, то Tele2, презентовавшие свой новый набор тарифов несколько раньше, пошли другим путем.

Линейка тарифов «Мой», заменившая существующие с 2015 года «Черные» тарифы от Tele2, также делает акцент на объем трафика, который и здесь становится основной услугой — даже «заточенный» под любителей поговорить «Мой разговор» дает 5 гигабайт в месяц. Аналогичный по цене тариф «Билайна» «Всёшечка» предлагает всего 1,5 гигабайта или, при определенных условиях, 3 — но об этом чуть позже. Tele2 решили не сводить всю линейку к простому правилу «чем дороже, тем больше» — два начальных тарифа нацелены на совершенно разных абонентов: «Мой разговор», как уже говорилось, предназначен для классических пользователей, а «Мой Tele2» — для любителей посерфить по Сети, предпочитающих мессенджеры эсэмэскам.

«Мой Tele2» — посуточный тариф, в пакет оператор включил 8 гигабайт плюс безлимит на соцсети и мессенджеры. Довесок к 5 имеющимся гигабайтам безлимитных соцсетей не предлагается, зато есть 250 оплаченных минут разговора с другими операторами и 50 SMS. Два других новых тарифа — «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» представляют собой их гибриды, в которых собраны все бонусы сразу. Отличаются они друг от друга только объемом и ценой.

«Билайн» тоже предлагает своим пользователям кастомизацию имеющихся тарифов — в основном путем добавления пакетов минут, SMS, трафика и безлимита на соцсети и мессенджеры. Ориентирована эта услуга на бюджетную часть линейки. Почему именно на них — об этом чуть ниже.

SMS — раньше добавляли, сейчас убирают

Принципиальное новшество новых тарифных линеек «Билайна» и Tele2 — отказ от невостребованных, по их мнению, услуг. Особенно явно это проявилось в бюджетных тарифах: Tele2 четко поделил абонентов на «говорунов» и «интернетчиков», а «Билайн» просто исключил из начальных пакетов неактуальные услуги — SMS-сообщения и звонки на городские номера. В прежней линейке стартовый тариф «Всё за 300» включал в том числе 100 SMS. Теперь в тарифе «Всёшечка» их приходится докупать отдельным пакетом или платить розничную цену сверх абонентской платы – хотя в остальных тарифах новой линейки они по-прежнему присутствуют. Стоит отметить, что Tele2 также исключил SMS из тарифа «Мой Tele2», а в остальных их число ограничилось 50 — во всех. Это при том, что на «Черной» линейке их число варьировалось от 200 до 1000.

Причиной отказа от SMS в пакетах оба оператора назвали снижающуюся популярность данной услуги. И это не только российский, но и общемировой тренд — все чаще SMS заменяются мессенджерами, а доход от этой услуги падает. Последним спасательным кругом, по словам директора по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Ирины Лебедевой, остается сервис SMS-рассылок, но опереться на такой «скользкий» сервис нельзя. Поэтому операторы связи стали постепенно внедрять в пакеты безлимитные мессенджеры, а SMS исключать. Эта тенденция — не просто следование рыночным трендом, но и попытка их форсирования: Ирина Лебедева отметила, что переход от SMS к безлимиту на мессенджеры не может не оказать влияния на «смартфонизацию» абонентов. Аналогичной точки зрения придерживается и директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский. Сохранив, таким образом, абонентскую базу в количественном отношении (расти ей попросту некуда, уже сейчас, по оценке Марека Слачика, число проданных в России sim-карт «Билайна» превысило число жителей страны), получит значительный рост в качественном. И следовательно, ARPU (средний доход с абонента).

Что касается звонков на городские номера, то ими, по словам Ирины Лебедевой, 90% абонентов не пользуются вообще. А значит, нет смысла включать их в общий пакет и тем самым заставлять абонента переплачивать.

«Современные пакетные тарифы, которые предлагают операторы, ориентируются на пользователей «умных» устройств, которые могут выбирать, послать им SMS или воспользоваться мессенджером, — объясняет генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. — «500 SMS» выглядит красиво на рекламном плакате, показывает, как много оператор готов предложить. А как на практике? Могу судить по своему опыту: Интернет используется, минуты разговора тоже, бывает, заканчиваются раньше, а SMS в месяц уходит максимум 20–30. Сейчас эта услуга из основной становится нишевой, и сама по себе уже не может завлекать абонентов. На недорогих тарифах пользователей привлекает в первую очередь цена, на дорогих — сервис. А оператор, минимизируя расходы, режет в первую очередь то, что интересует клиентов меньше всего».

И все же мнение о том, что услуга SMS умирает, разделили не все. Пока два оператора из четырех решительно шагнули в «эпоху смартфонов» и сожгли за собой мосты, двое оставшихся решили пока не следовать их примеру. И это несмотря на то, что у «МегаФона» «цифровое» направление традиционно считается одним из ключевых, а у МТС, по собственным данным, самая высокая доля смартфонов внутри сети. Так, компания МТС уже в начале мая анонсировала изменения тарифов линейки Smart, добавив в пакет трафика и SMS-сообщения. «Мы регулярно следим за поведением абонентов и по мере необходимости корректируем тарифы – сообщает пресс-служба МТС. – Так, мы уже запустили автоматический и бесплатный перенос неиспользованных остатков пакетов минут, SMS и трафика на следующий период на ряде предоплатных тарифов — Smart, Smart Безлимитище – с 27 марта, а Smart+, Smart Top, Ultra – с 13 апреля».

«Рост проникновения смартфонов постепенно меняет привычки. Абонентов, которые предпочитают пользоваться мессенджерами вместо традиционных SMS, становится все больше, – констатируют в «МегаФоне». – Наиболее показательным примером была новогодняя ночь, когда трафик в мессенджерах вырос на 300%, а голос – только на 25%. В целом, пользоваться мобильными приложениями для обмена мультимедийными сообщениями новосибирцы стали в 3 раза больше. Это говорит о том, что привычное потребление услуг связи, которое было актуально еще 5-7 лет назад, постепенно уходит на второй план. Сегодня клиенты используют мессенджеры не просто как альтернативу традиционным услугам связи, а как канал для передачи фото, потокового видео, контента, что в конечном итоге отражается в количестве потребляемого абонентом трафика, мотивируя его переходить на более тяжелые пакеты интернета. При этом услуга SMS не исчезает, а изменяется и становится средством информирования абонентов (например, об акциях в любимых салонах и бутиках или в чрезвычайных ситуациях)».

На сегодня день в тарифной линейке оператора «Все включено» SMS в каждом из пакетов предлагается ровно столько же, сколько и минут – их число варьируется от 300 до 4000. В остальном «МегаФон» и МТС движутся в том же направлении, что и два других федеральных оператора: смартфонизация, смещение к интернет-услугам, внутрисетевой безлимит, снижение затрат на роуминг. Радикального обновления тарифных линеек они пока не анонсировали – но исключать такой возможности в будущем не стоит.

Как не платить дважды — исправляем ошибки

Если SMS-услуги продолжают терять популярность, то традиционная голосовая связь если и не растет, как трафик, то хотя бы не находится в состоянии падения. Минуты, как и гигабайты, могут входить в основной пакет, в дополнительный или могут оплачиваться по розничной цене — так выходит заметно дороже. Но есть еще один вариант, не тратящий ни содержимое пакета, ни деньги на счете. Для разговоров это звонки внутри сети, для Интернета — мессенджеры и соцсети (у Tele2 опция включена изначально — везде, кроме «Моего разговора»; у «Билайна» можно подключить за 4 рубля в сутки). И вот некоторое время назад обнаружился пробел: если в пакете оставались минуты, то при звонке на «свой» номер они все равно списывались. Хотя после исчерпания пакета внутрисетевые звонки по-прежнему оставались бесплатными, получалось, что абонент платит дважды. Сейчас, как отметил Дмитрий Кромский, эту проблему удалось решить: в новых тарифах внутрисетевые звонки больше не «едят» минуты из пакета.

На недорогих тарифах пользователей привлекает в первую очередь цена, на дорогих — сервис. А оператор, минимизируя расходы, режет в первую очередь то, что интересует клиентов меньше всего

Что касается безлимитного трафика на соцсети, следует заранее уточнить, как именно к ним следует подключаться — через браузер смартфона или с помощью программ-клиентов. Если выбор будет сделан неправильно, оператор может счесть это обычным выходом в Интернет — и гигабайты станут таять слишком уж быстро.

Выбор пряника — взять с собой или получить вторую порцию

То, насколько важно для оператора своевременно получать оплату своих услуг, отметил еще в начале года генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, и он же предложил один из вариантов, как это сделать. Помимо «кнута» — сворачивание постоплатных тарифов, урезание услуг вроде «Обещанного платежа», — оператор может и должен использовать «пряник». У Tele2 это оказался перенос неиспользованных остатков из пакета на следующий месяц — при условии предварительной оплаты. От других операторов следовало ожидать в скором времени чего-то похожего. И ожидания эти оправдались: после Tele2 готовность перенести остатки пакета на следующий месяц изъявили также в МТС, но это предложение действует не на всех тарифах, а только на пять в линейке «Smart» (всего их 25). Также стоит отметить, что в отдельных случаях, в частности, на тарифе «Smart+» остатки переносятся только на первую неделю следующего месяца, но это не исключает того, что сервис будет развиваться и расширяться.

Многие ждали, что тем же путем пойдет и «Билайн», который уже делал попытку переноса неиспользованных минут. Но «Билайн» пошел другим путем. Вместо переноса остатков трафика в конце месяца оператор решил удвоить его пакет в начале — при условии, что абонент внесет плату за весь месяц до его начала (хотя списание средств со счета, напомним, в новой линейке ежедневное). Плюс, по словам Ирины Лебедевой, первые два месяца «двойные порции» выдаются просто так.

Переноса остатков трафика — неважно, удвоенного или нет — «Билайн», в отличие от Tele2, не предлагает. Вместо этого вводится дополнительная опция для «заморозки» тарифа. Ирина Лебедева сравнила этот сервис с «заморозкой» абонемента в фитнес-клубе. «У людей должна быть возможность «цифровой детоксикации» для уединения с семьей и природой», — отметила она.

Итак, два оператора из четырех совершили поворот в «эпоху смартфонов». Что на это скажут традиционно «цифровые» «МегаФон» и МТС, у которых, по их собственным данным, самая высокая доля смартфонов внутри сети? Поживем — увидим.

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