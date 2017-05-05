В 2017 году в Новосибирске будет сдано около десяти долгостроев

За первый квартал текущего года в Новосибирске сдано два долгостроя, рассказал и.о. замначальника департамента строительства и архитектуры Александр Колмаков в эфире программы «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна».

В 2017 году, как рассказал и.о. заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Александр Колмаков, в областном центре сдано два долгостроя на Ивачева, 6 и на Петухова, 6/4. Планируется до конца года завершить строительство еще не менее восьми объектов, один из которых в этом году отметил свое 24-летие – долгострой на улице Сибирской, 35/1 в центре города. Судя по паспорту объекта, сдать его планируют уже в сентябре.

Что касается Закаменского микрорайона, то Александр Колмаков выразил уверенность, что «в этом году лед тронется». Застройщик ГК «Стрижи» намерен приступить к работам с 16-м домом микрорайона.

Будет также достроен дом на улице Сакко и Ванцетти, 31/4. По словам Колмакова, точно сказать, что объект будет достроен до конца года, нельзя, но он входит в возможный резерв ввода в эксплуатацию.

Колмаков подчеркнул, что за три года в Новосибирске было введено в эксплуатацию 43 проблемных объекта. Напомним, к началу 2016 года в Новосибирске числилось 49 долгостроев. Если не появятся новые долгострои, то уже к концу 2019 года ни одного проблемного жилого дома в Новосибирске не останется.

Про долгострой на улице Сухарная, 1, строительство которого было начато в 1999 году, и.о. замначальника департамента строительства и архитектуры, рассказал, что ввода его в эксплуатацию 16-ти дольщикам ждать не стоит, так как доли будут просто компенсированы. Достраиваться объект не будет, правообладатель сможет его снести и реализовать на месте новый проект.

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