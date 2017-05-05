28 апреля Сибирский банк ПАО Сбербанк и новосибирское АО «Региональные электрические сети» (РЭС) подписали соглашение о сотрудничестве с целью взаимодействия в сфере управления и консалтинговой поддержки.

Напомним, РЭС объявили 24 апреля закупку услуги по привлечению кредита. Денежные средства планируется освоить на осуществление текущей и финансовой деятельности компании и погашение задолженности по кредитам других банков.

«Мы подписали с ПАО Сбербанк договор на кредитную линию 3 млрд рублей сроком на пять лет. Для нас это диверсификация портфелей», — сообщил в ходе пресс-конференции генеральный директор РЭС Сергей Ильичев.

Председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Кирилл Брель не назвал ставку, но отметил, что она ниже 10% годовых.

Кредитная сделка между Сбербанком и РЭС — одна из сторон взаимодействия. Само соглашение, по словам Сергея Ильичева, пока носит рамочный характер. Со временем оно будет пополняться, детализироваться. «Речь идет именно о долгосрочном партнерском сотрудничестве, так как соглашение является бессрочным и подразумевает, кроме обычных взаимоотношений «банк-заемщик», взаимодействие в части профессионального роста персонала», — сообщил Сергей Ильичев.

Так, для сотрудников электросетевого предприятия Сбербанк уже организовывал на площадке своего корпоративного университета тренинг по деловому этикету. «В каждой компании, особенно крупной, персонал — это самый значимый актив. Крайне важно проводить совместные мероприятия, программы для сотрудников обеих компаний. Мы будем обмениваться опытом, брать апробированные управленческие практики», — рассказал Кирилл Брель.

Важной частью соглашения является консалтинговая поддержка банка в организации системы управления финансовыми ресурсами. По словам Кирилла Бреля, также рассматривается выпуск брендированных карт для сотрудников РЭС.

Виктория Северенчук

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