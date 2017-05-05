Свой пост покинул по собственному желанию заместитель мэра – председатель комитета экономики администрации Руслан Ким. Исполняющей обязанности назначена заместитель председателя комитета Юлия Ашуркова, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

В этой должности 38-летний Руслан Ким работал с октября 2015 года. До этого он в течение трех лет был министром экономического развития и промышленности в правительстве бывшего губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко.

В СМИ также появилось сообщение об увольнении вице-мэра Ивана Носкова и заместителя мэра – главы Октябрьского округа Иркутска Елены Войцехович. Однако в пресс-службе мэрии эту информацию не подтвердили.

Кадровые перестановки начались еще в конце апреля. Тогда, по информации пресс-службы администрации, с должности начальника департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда был уволен Сергей Фоминых, а с должности начальника департамента дорожной деятельности — Михаил Малыхин. Кроме того, от исполнения обязанностей освобождены несколько специалистов различных отделов. «Был проведен анализ деятельности комитета, в результате которого принято решение о необходимости таких преобразований. Сейчас перед нами поставлены серьезные задачи, которые требуют нового подхода к работе», — отметила председатель комитета городского обустройства мэрии Елена Федорова.

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