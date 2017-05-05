Малый бизнес в Красноярском крае постепенно ликвидируется либо уходит «в тень». Представители предпринимательского сообщества ожидают дальнейшего ухудшения ситуации. Власть же признает наличие проблем, однако считает их решаемыми.

В Красноярском крае ликвидируются либо уходят в теневой сектор предприятия малого бизнеса. Так, в 2016 году количество субъектов МСБ в регионе сократилось до 107,8 тыс. (годом ранее их было 125 тыс.), причем официально действуют только 66% из них. Об этом на сессии Законодательного собрания края рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Сергей Русских со ссылкой на данные федеральной налоговой службы и Красноярскстата.

На основе анализа поступающих обращений от предпринимательского сообщества бизнес-омбудсмен выделил основные проблемы МСБ: падение покупательной способности, увеличение издержек при внедрении новшеств в налоговой сфере, высокий уровень доли госсектора. Контроль за работой предпринимателей со стороны государства он считает избыточным. Несмотря на то что в минувшем году прокуратура отказала контрольно-надзорным органам в половине заявленных проверок, общее число таких мероприятий составило 13,8 тыс., причем в большинстве случаев они были внеплановыми.

Ряд проблем усугубились в течение прошедшего года. Так, 60% заявок на подключение к электросетям не выполнено в срок, всего просрочено 4,5 тыс. договоров. Средний срок подключения к сетям в регионе составляет 450–820 дней, в то время как, например, в Татарстане он не превышает 45 дней. Тариф на электроэнергию для представителей малого и среднего бизнеса возрос на 100% за последние четыре года. Краевые и местные органы власти задолжали таким бизнесменам за выполненные работы уже более 200 млн рублей, причем в некоторых случаях не исполняются даже решения судов на эту тему. Требование законодательства, по которому 15% госзакупок должно осуществляться у предприятий МСБ, также массово не выполняется.

«Неэффективно действует инфраструктура поддержки малого бизнеса. В прошлом году на меры поддержки среднего и малого было направлено 238 млн рублей. Создан целый ряд учреждений, которые должны ею заниматься. При этом про часть из них предпринимателям даже не известно. В результате нет законченной схемы сопровождения бизнес-проектов, закупается оборудование, которое затем никак не используется», — цитируют выступление омбудсмена в пресс-службе Законодательного собрания края.

Исполнительный директор межрегиональной общественной организации предпринимателей «Сибирь без границ» Светлана Корчагина отмечает, что обозначенные проблемы действительно вредят бизнесу, однако, по ее мнению, ситуация может еще более усугубиться.

«То, что было озвучено на сессии, нельзя назвать драматизацией. Действительно, многие стали уходить «в тень», и проблема еще более обострилась, когда Пенсионный фонд обложил выручку дополнительным процентом сбора. Однако в ближайшее время предпринимательское сообщество ожидает еще одного удара — введения онлайн-касс. Крупные предприниматели с этим справятся, но многим малым предприятиям это просто не по карману. Общественные организации выражают пожелание перенести их введение на более поздний срок, но пока непонятно, удастся ли. Поэтому можно допустить, что ситуация с уходом «в тень» и закрытием организаций по итогам этого года еще более усугубится», — предполагает Кочагина.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Сергей Толмачев согласен, что эта сфера находится в сложном положении. Однако с помощью диалога возможно улучшить нынешнюю ситуацию. «Серьезность ситуации заключается в том, что в малом бизнесе занято довольно много людей, и нестабильность может обернуться социальными проблемами. Если разобраться, бизнес уходит «в тень» по той причине, что ему там работается легче. Наша задача — создать такую систему, чтобы легче и выгоднее было работать в легальной зоне. Для этого нужен диалог, и потому я бы призвал представителей бизнеса активнее выходить на нас со своими инициативами. В то же время понятно, что проблему нельзя решить каким-то одним законом о малом бизнесе. С каждым направлением деятельности надо прорабатывать вопросы отдельно, будь то ларьки или шиномонтаж», — отметил парламентарий.

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