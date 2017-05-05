Почему парламентские партии заняли пассивную позицию в тарифной проблеме в Новосибирской области?

Можно ли говорить о действующей партийной системе в Новосибирской области в условиях, когда парламентские партии намеренно или по нерасторопности игнорируют повестку дня?

Внушительный список победителей

Тарифный протест в Новосибирске почти четыре месяца притягивал к себе внимание всей страны. Несогласие с повышением цен на услуги ЖКХ в Новосибирске на 15% вместо рекомендованных премьер-министром 4% многим дало возможность заявить о себе, напомнить, привлечь на свою сторону. Тема эта «благодатная» (действительно, мало кому может понравиться значительный рост цен на «коммуналку»). Лидерами протеста стали бывшие чиновники, активную позицию по вопросу занимали политики, депутаты, «дивиденды» тем или иным образом попытались получить различные партии, движения, политические и гражданские активисты. Список довольно внушительный. Рассуждения о вкладе каждого из них в то, что 19 апреля губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отказался от ранее принятого им самим решения о резком повышении тарифов, — вопрос философский. Само событие, безусловно, имеет огромное значение. В апреле фонд «Петербургская политика» поставил его в топ важнейших. Каждый, кто хоть как-то имел отношение к зимнему противостоянию, сейчас с уверенностью может говорить о том, что не упустил повестку. Дело вовсе не в уровне цен на коммунальные услуги — в Новосибирской области они одни из самых лояльных в Сибирском федеральном округе. Дело в психологическом факторе, который заключается в планке повышения сразу на 15%. Важнейшая проблема затрагивает интересы фактически каждого жителя Новосибирской области, особенно с невысоким уровнем доходов. То есть речь о потенциальном электорате всех парламентских партий. Тем любопытнее тот факт, что по сути они остались от этой повестки в стороне.

Конечно, организаторы митингов заявляли, что акции должны проходить без партийной атрибутики, тем не менее, те, кто интересуются ситуацией, знают, кто был в эпицентре протеста, а кто наблюдал со стороны. Официальная партийно-политическая система, известная распределением ролей, кто тут власть, а кто контролируемая оппозиция, практически без боя уступила территорию «общественникам» и Навальному. Можно сказать, что стресс-тест пройден этой системой неудачно. Почему так случилось и будут ли сделаны выводы на основе разбора ситуации?

На многочисленных митингах против резкого повышения тарифов дошло и до требований отставки губернатора в случае отказа пересмотреть постановление. А Владимир Городецкий — лицо новосибирской «Единой России», и на выборы в 2014 году он шел как кандидат этой партии. Очень спорный вопрос, может ли организация, которая к тому же является «партией власти», оставаться равнодушной к происходящему?

Было бы нечестно утверждать, что отдельные единороссы и члены фракции ЕР не занимали позицию, в том числе и критическую, по вопросу повышения тарифов. Это, например, депутаты Законодательного собрания Алексей Андреев, Юрий Зозуля, Сергей Титков. А единоросс из горсовета Игорь Салов в ироничной манере обратил внимание на эффективность митингов, которые помогают добиваться своего от областной власти, и предложил брать этот опыт на вооружение, в том числе и муниципальным депутатам.

В любом случае партийная позиция, сформулированная в публичном пространстве по поводу повышения цен на услуги ЖКХ, отсутствовала.

Секретарь новосибирского отделения «Единой России» Валерий Ильенко в разговоре с корреспондентом «КС» согласился, что официальных заявлений от партии по этой теме не было. Однако он напомнил, что сам публично высказывался о том, что повышение цен на услуги ЖКХ должно быть подкреплено очень убедительными обоснованиями.

«Полномочия депутатов и полномочия партии — это разные вещи. Согласование повышения тарифов находится в компетенции муниципальных депутатов, городской Совет высказал свое мнение, проголосовал «за». Законодательное собрание обозначило позицию: если постановление принято, то необходимо создать рабочую группу, которая будет контролировать прозрачность исполнения решения. И на фракции «Единой России», и на сессии ЗС мы просили губернатора прояснить ситуацию», — подчеркнул Валерий Ильенко.

Политолог Григорий Казанков считает, что отдельные единороссы высказываются особенно охотно по тем проблемным вопросам, которые входят в зону их интересов. Он допускает, что партийная позиция не сформулирована из-за того, что решение о тарифах — слишком серьезное. «Это большие репутационные риски. ЕР, мне кажется, просто побоялась брать на себя ответственность. Если выступать против постановления губернатора, то нужно отвечать и за вероятные последствия, в том числе за возможный срыв следующего отопительного сезона. Поддержать решение губернатора тоже трудно по разным причинам. Не хотелось оказаться в оппозиции большинству граждан», — рассуждает эксперт в беседе с корреспондентом «КС».

По мнению председателя совета директоров консалтинговой компании Bakster Group Дмитрия Гусева, партийной позицией можно было бы счесть голосование депутатского корпуса, одобрившего постановление о повышении тарифов. «Губернатор принимал решение на основании оценки регионального регулятора по тарифам, энергетической комиссии. Депутаты выражают политическую позицию голосованием, горсовет Городецкого подержал, и ЕР поддержала. Вот выражение партийной позиции. А дальше губернатор понял, что решение неправильное, и его отменил. Молодец», — рассуждает политолог.

Действительно, большинство Совета депутатов Новосибирска — члены фракции ЕР. Вторая по численности депутатская группа — КПРФ. И основная часть коммунистов, за исключением Александра Бурмистрова, тоже высказалась «за» одобрение постановления. Мэр Новосибирска, первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть присутствовал на той сессии и лично говорил, что без повышения не обойтись.

Возглавляет Совет депутатов и самую многочисленную фракцию в горсовете член президиума регионального политсовета «Единой России» Дмитрий Асанцев. Довольно показательным стало его письмо губернатору через две недели после того, как горсовет одобрил решение Городецкого о росте цен на коммунальные услуги. Он обратился к главе области и к своему однопартийцу с просьбой перевнести постановление, чтобы у депутатского корпуса была возможность проголосовать иначе. На что, напоминаем, Городецкий отреагировал довольно жестко, отметив, что будет руководствоваться официальным решением горсовета с поддержанием проекта решения.

Дмитрий Асанцев писал обращение от своего имени — как спикер губернатору. Вряд ли стоит говорить об общепартийной позиции. Вероятно, немалую роль играла тяжесть ответственности горсовета за решение из-за нюансов законодательных норм, обязывающих именно муниципальных депутатов согласовывать (или не согласовывать) подобные постановления.

Законодательное собрание области, например, вообще осталось от постановления в стороне. По информации «КС», для руководства областного парламента стало неожиданным, что Совет депутатов Новосибирска 2 декабря рассматривал вопрос о тарифах — его действительно внесли в повестку внепланово.

Абстрагировавшись от рассуждений на тему, что на самом деле стояло за постановлением о резком повышении тарифов, кто его бенефициары и откуда была спущена директива, можно сказать, что это было именно решение главы области. Оно предварительно не прорабатывалось не то что с населением, но даже с однопартийцами и с депутатским корпусом. Напомним, что горсовету пришлось срочно собираться перед сессией именно из-за того, что депутатскому корпусу нужно было экстренно обсудить вопрос о повышении цен на ЖКХ. В Законодательном собрании есть 25 депутатов, которые представляют округа в пределах Новосибирска, но и с ними губернатор не посчитал нужным советоваться.

И ладно бы такое случилось впервые. Например, концессия по мусоросортировочному заводу тоже могла бы пройти мимо областных депутатов. И в теме Центрального моста ЗС не позволило игнорировать свое мнение. Но Законодательное собрание вело себя потише с проблемой повышения тарифов, которая всю зиму лихорадила область и на которой зарабатывали или пытались заработать очки и партия Навального, и «Пенсионеры — за достойную жизнь!», и Российский коммунистический союз молодежи, и «Яблоко», и даже ОНФ. Руководитель регионального парламента неоднократно отмечал, что эта ситуация находится вне компетенции ЗС. Хотя компенсации, которые правительство обещало дать населению за рост цен, — вопрос бюджета, а утверждает его именно Законодательное собрание.

Самое громкое заявление ЗС сделало, пожалуй, на декабрьской сессии (сразу после того, как стало ясно, что резкого роста цен на «коммуналку» не избежать). Спикер Законодательного собрания Андрей Шимкив тогда внес в повестку вопрос о повышении тарифов ЖКХ в Новосибирске, так как «резонанс не позволяет оставаться в стороне». На обсуждение проблемы ушло больше часа. В итоге первый вице-спикер областного парламента Андрей Панферов выступил за подготовку обращения на имя губернатора, мэра Новосибирска и председателя горсовета. И это письмо действительно появилось к концу года. В нем не было слов об отмене повышения тарифов, о снижении планки роста цены — только о прозрачности процедур, контроле за выручкой, которую получат ресурсоснабжающие организации от тарифа, о компенсациях для населения. Предполагалось, что Законодательное собрание даже соберет специальную рабочую группу. Только собеседники редакции из руководства ЗС уверяют: необходимость в ней отпала, так как в воздухе витало ощущение, что проблема вот-вот будет снята.

На момент, когда Владимир Городецкий объявил о том, что повышение цен на услуги ЖКХ останется в пределах 4%, близкие к областной власти собеседники «КС» уже предсказывали, что так и случится. (Еще они говорили, что это могло бы произойти раньше, если бы 19 марта к самому массовому из антитарифных митингов, собравшему, по разным оценкам, от двух до трех тысяч человек, не примкнул Алексей Навальный, который в силу обстоятельств в это время оказался в Новосибирске.) Тем не менее Владимир Городецкий целенаправленно и предварительно не собирал и не обсуждал с однопартийцами и депутатами отмену принятого и согласованного городским советом постановления.

Координатор не обязан координировать

Из разговоров корреспондента «КС» с влиятельными единороссами выходит, что в различных беседах с губернатором представители новосибирской «ЕР» поднимали тему нежелательности столь кардинального роста цены на услуги ЖКХ. Но особой настойчивости, требований отменить, пересмотреть, просчитать последствия не было. Впрочем, все, что было «за закрытыми дверями», — не в счет, потому что о происходящем за ними, как правило, не знают потенциальные избиратели, которые ищут, какая из партийных структур является выразителем их интересов.

Возникает вопрос, как центральное партийное руководство относится к действиям местной верхушки ЕР в условиях этой непростой ситуации? Не спросят ли с лидера местных единороссов, что предприняла новосибирская организация, чтобы снизить репутационные издержки?

По мнению Григория Казанкова, упущение партийной повестки может привести к снижению политического веса в отдельно взятом регионе. ««Единая Россия» могла поддержать решение губернатора, могла бы быть против решения губернатора. Но внятная позиция должна была бы быть сформулирована. Если ЕР не определяется по серьезным политическим вопросам, упускает инициативу, не участвует в формировании и реализации повестки, то в регионе она свою позицию будет утрачивать довольно быстро», — говорит политолог.

Если предположить, что антитарифная история бьет по рейтингу «Единой России», которую представляет губернатор Новосибирской области, разве такие проблемы не должны «разруливать» партийные координаторы? С ноября прошлого года партийным куратором ЕР по Новосибирской и Омской областям является депутат Госдумы Виктор Игнатов. Однако в обстановке, критической для партийной репутации, никто не заметил присутствия в руководстве ЕР такого известного политтехнолога и его усилий обеспечить партии оптимальную PR-стратегию.

Дмитрий Гусев уверен, что депутат Госдумы и не должен вмешиваться. «Координатор не обязан решать экономические вопросы, которые находятся в компетенции губернатора. Партийный куратор не занимается решением государственных проблем. Если региональные представители ЕР плохо работают, то центральные органы партии сделают выводы. Руководитель новосибирского отделения и куратор до сих пор на своих местах, значит, в партии считают, что они все делают правильно», — говорит Дмитрий Гусев.

По словам Валерия Ильенко, из Москвы сигналов не было, так как в данном случае нет увязывания ситуации с партийной повесткой. Именно поэтому, по его мнению, не потребовалось и вмешательства координатора от ЕР Виктора Игнатова.

Некоторые из членов президиума регионального отделения ЕР в разговоре с редакцией допускали, что Виктор Игнатов отстранился намеренно, так как сам заинтересован в политической разбалансировке ситуации вокруг губернатора.

Политолог Александр Парфенов отмечает, что Игнатов курирует лишь выборную активность партии. «Почему-то традиционно интерес вызывают только выборы и проценты, полученные по партспискам. Любой общественно-политический конфликт партийные структуры воспринимают как что-то совершенно к ним не относящееся. Хотя казалось бы — вот избиратели, вот болезненная тема, иди и занимайся позиционированием в реальном времени. Партии живут только в период избирательных кампаний. Это проблема всей политической системы», — рассуждает политолог.

Дмитрий Гусев считает, что ЕР «отмалчивается» не потому, что сталкивается с проблемой, какую позицию занять, а вследствие конфликта между разными группами элит в регионе. «В Новосибирской области проблема связана вовсе не с партийными делами. Просто местные политики, местные бизнесмены не могут друг с другом договориться по важнейшим вопросам. И кто-то ведь подсказал Навальному, что здесь стоит «засветиться». Не нужно примешивать партийную систему. Протесты в защиту «Тангейзера», избрание Шимкива спикером против воли губернатора, митинги против тарифов — все это не имеет отношения к партийной позиции. И то же самое касается других парламентских партий. Просто многие ополчились на губернатора и решили его своим молчанием и невмешательством поставить в плохую ситуацию. Не стоит забывать, что в вопросе роста цен на услуги ЖКХ есть прямой интересант, энергетическая группа», — размышляет политический эксперт.

Александр Парфенов придерживается мнения, что ЕР стоило реагировать на острую тему более уверенно. «Под ударом оказался губернатор области. Несмотря на то что региональные медиа были на его стороне, фактически Владимир Городецкий потерял лицо, а партия, которая должна его поддерживать и помогать проводить решения, в том числе федерального значения, отсиделась в окопе. Возможно, не хватило политической воли или желания. Или угрозу не смогли идентифицировать в нужном ключе», — допускает Александр Парфенов.

«Нам краснеть не за что»

Если судить о проблеме повышения коммунальных тарифов с точки зрения населения, получается, что не сработала партийная система, представленная «парламентской четверкой». Не исключено, что во время очередной избирательной кампании жители Новосибирска спросят партийных лидеров о том, как они в данной ситуации представляли их интересы.

Коммунисты оказались в сложном положении. Их лидер — мэр Новосибирска, который, можно сказать, стал в данном случае заложником положения. В беседе с корреспондентом «КС» второй секретарь новосибирского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Совете депутатов Ренат Сулейманов согласился, что для населения повышение цен ЖКХ на уровне 4%, а не 15% — это благо. Но, по его словам, общественникам проще ходить на митинги с требованиями, чем представителям власти, к которой КПРФ в Новосибирске тоже принадлежит. После отмены постановления губернатора город оказался перед серьезной проблемой поиска источников финансирования текущего ремонта коммунальной инфраструктуры. «Мы должны оценивать риски. «СИБЭКО» — это коммерческая организация, а Горводоканал — муниципальное предприятие. Опять будут говорить, что КПРФ плохая, если к следующему отопительному сезону ситуация в коммунальной сфере ухудшится. Хотя она возникла не при мэре Локте», — рассуждает Ренат Сулейманов. И обращает внимание, что он сам лично встречался с оргкомитетом антитарифных протестов («Пенсионерами — за достойную жизнь», например) и участвовал в круглых столах по проблеме.

Председатель совета новосибирского отделения «Справедливой России» Анатолий Кубанов не считает, что их партия осталась в стороне от проблемы. Он напомнил об инициативе деприватизации энергосистем, которая, с его точки зрения, способна умерить «сверхжадность энергомародеров». «Требование отставки губернатора, который сам является заложником сложившейся системы, — это одно, снижение тарифов — совсем другое дело. Мы постоянно оказываем в этом вопросе давление на областную власть. Борьба идет в комитетах, рабочих группах. Возможно, недостаточно эффективно действуем в публичном пространстве. Безусловно, уличные акции более смотрибельны. Но мы за это не переживаем. Потому что наша позиция отличается от позиции всех оппозиционеров, требующих отмены повышения тарифов. Мы ставим вопрос более радикально. 15% или 4% — это вопрос вкуса. Да, отмена постановления — это победа, но временная. Суть в том, что цены на услуги ЖКХ растут постоянно. Вспомните мои слова максимум через полтора года: снова возникнет вопрос о значительном повышении тарифов. И это будет происходить до тех пор, пока люди, владеющие рубильником, диктуют повестку дня. Мы об этом говорим на протяжении семи лет. Наш избиратель прекрасно об этом осведомлен. Так что нам краснеть не за что».

Политолог Александр Парфенов считает, что открытый конфликт с губернатором и правительством намного больше отвечал интересам коммунистов, но они смогли отказаться от сиюминутных амбиций ради определенных целей. «Это довольно неожиданно, учитывая негативный опыт взаимодействия с командой Городецкого. «Справедливая Россия» находится в длительном кризисе как на федеральном, так и на региональном уровне. Самостоятельные шаги давно уже не их фирменный стиль. ЛДПР в Новосибирске является проводником интересов и идей их лидера, депутата Госдумы Дмитрия Савельева, который не смог увидеть в этом конфликте каких-либо возможностей для себя лично, поэтому также отсиделась в стороне», — резюмирует эксперт.

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Новосибирской области Владислав Савельев считает, что снижение планки повышения тарифов — это общая заслуга. «Это общая победа жителей Новосибирска, которые действовали сообща: обращались к своим депутатам, писали письма во все ответственные структуры и органы власти, публично заявляли о недопустимости таких решений. Печально, что эту победу пытаются присвоить определенные политические силы и известные политические фигуры, которые с помощью походов на митинги стремятся «подхватить волну» и набрать незаслуженные политические очки». Совершенно очевидно, что партии, имеющие представительство во власти, должны использовать его конструктивно в интересах избирателей: находить решение в рабочих группах, встречах исполнительной и законодательной власти. Есть координационный совет при губернаторе. Все — депутаты, представители партий, которые входят в координационный совет — говорили о том, что систему расходования средств, которые получают ресурсоснабжающие организации, нужно сделать прозрачной, поставить под контроль. Весь депутатский корпус остро реагировал на проблему тарифов. Я и мои коллеги живем в одном городе. Нашим мамам, бабушкам тоже приходят счета. Как мы можем оставаться в стороне? Конечно, мы делали и делаем все возможное, чтобы проблемы были решены», — констатирует Владислав Савельев.

С точки зрения Григория Казанкова, разговоры представителей «Справедливой России» и ЛДПР про «кулуарные» попытки повлиять на ситуацию — это хорошая мина при плохой игре. «У парламентских партий сейчас есть большое желание отобрать часть сторонников, которую получили непарламентские организации в истории с тарифами. В публичной плоскости они, конечно, могут заявить, что защищали интересы граждан, но эти заявления не особенно состоятельны», — считает политолог.

Доктор философских наук, профессор Николай Розов не удивлен тем, что парламентские партии вели себя довольно тихо в тарифном вопросе. «Победила самоорганизация граждан Новосибирска, победили активисты, которые призывали людей на митинги. Повысили свою популярность в нашем городе «несистемные» и не попавшие в парламент лидеры оппозиции (начиная с Алексея Навального), а также партии и движения, поддержавшие открытый протест новосибирцев. Полная пассивность «партии власти» — «Единой России» и псевдооппозиционных партий, попавших в Думу, не вызывает никакого удивления. Видимо, никакого приказа «сверху» не было, а интересоваться нуждами и запросами своих избирателей они не приучены. Не для того они создавались и не для того их держат».

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