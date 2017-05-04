В городах СФО отметили высокий уровень загрязнения воздуха

В Улан-Удэ, Чите, Новокузнецке и Кемерове в первом квартале 2017 года зарегистрированы случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Так, в Чите зарегистрировали 4 случая загрязнения воздуха. Допустимая концентрация бензапирена была превышена в 22 раза. В Новокузнецке зафиксировали 2 случая, содержание вредного вещества в воздухе превысило норму в 18 раз. В Улан-Удэ и Кемерове – по одному случаю с превышением концентрации в 17 и 13 раз соответственно.

Кроме того, службы мониторинга природной среды зафиксировали высокое загрязнение воздуха в поселке Селенгинск (Республика Бурятия). Стоит отметить, что по итогам 2016 года в «антирейтинг» попали те же субъекты РФ.

Также в докладе федеральной службы статистики отмечено, что за первый квартал текущего года произошло почти 600 случаев экстремально высокого и высокого загрязнения водных объектов России.

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