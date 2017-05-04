Проектировщик четвертого моста через Обь отсудил 54 млн рублей у новосибирской компании

Новосибирский арбитраж удовлетворил иск проектировщика четвертого моста через Обь АО Институт «Стройпроект». Ответчиком выступила созданная мэрией и правительством области компания АО «Центральный мост».

Напомним, АО «Институт «Стройпроект»» подало исковое заявление на АО «Центральный мост» с суммой требований почти 54 млн рублей 15 февраля 2017 года. Предварительное судебное заседание было назначено на 5 апреля. Затем судья установил отложить судебное заседание на 4 мая и привлечь к участию третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. В частности, третьими лицами были определены департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.

Корреспондент «КС» связался с руководством АО «Центральный мост», чтобы узнать о результатах судебного заседания. Генеральный директор компании Евгений Кожевников рассказал «КС», что арбитражный суд удовлетворил иск петербургской компании «Стройпроект» на сумму 53,9 млн рублей, связанный с оплатой проектной документации четвертого моста.

«Как только мы получим решение, акционеры определят, подавать апелляцию или нет», — добавил Кожевников.

К слову, как говорил ранее губернатор Владимир Городецкий, решение о федеральном финансировании строительства моста через Обь должно быть принято в конце апреля на заседании правительственной комиссии, однако пока так и неизвестно, какую сумму получит регион на реализацию масштабного проекта.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.