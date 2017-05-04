Начинающим фермерам Бурятии выделено почти 100 млн рублей

Победителей среди фермеров, подавших документы на получение гранта, определят к 25 мая. Средствами господдержки можно будет воспользоваться уже в июне. Об этом сообщают в пресс-службе правительства республики.

В 2017 году на поддержку начинающих фермеров выделено 99,5 млн рублей. Еще 27 млн рублей предусмотрено на развитие семейных животноводческих ферм. В пресс-службе также отмечают, что сумма гранта на разведение крупного рогатого скота увеличена до 3 млн рублей. В прошлом году около 60 фермеров получили примерно по 2 млн рублей. На эти средства аграрии могут купить необходимую технику, оборудование, семена, животных.

Прием документов на участие в конкурсе завершили 27 апреля. В этом году в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии поступило 172 заявки от начинающих фермеров (5 человек на место) и 5 заявок от семейных животноводческих ферм (2 претендента на место). «Согласно условиям, фермеру уже в этом году необходимо создать не менее одного постоянного рабочего места на каждый миллион полученных средств. При этом объем произведенной продукции у хозяйства ежегодно должен увеличиваться», — добавили в региональной пресс-службе.

По данным минсельхозпрода Бурятии, с 2012 года гранты получили 225 начинающих фермеров и 24 семейные фермы молочного направления. Количество заявок на участие в господдержке с каждым годом увеличивается. Семейными фермами за прошлый год произведено почти 1,5 тыс. тонн молока. Выручка предприятий составила порядка 35 млн рублей, а их налоговые отчисления в бюджет республики – свыше 1,5 млн рублей.

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