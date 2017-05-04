Кофейня Traveler’s Coffee на Красном проспекте подешевела в три раза

О том, что одна из кофеен сети Traveler’s Coffee, расположенная на Красном проспекте в доме под часами, выставлена на продажу, стало известно в марте текущего года. Однако спустя два месяца ее стоимость упала с 9 до 3,5 млн рублей.

Кофейня Traveler’s Coffee на Красном проспекте, расположенная в доме под часами, была выставлена на продажу в марте текущего года за 9 млн рублей. На данный момент стоимость бизнеса оценена в 3,5 млн рублей.

Как пояснили «КС» в группе компаний «Райдекс», занимающейся продажей бизнеса, это непрофильный для компании актив, в связи с чем его стоимость и была существенно снижена. Владельцем кофейни является ООО «Трэвэлерс 11», по информации ЕГРЮЛ, основной учредитель общества с долей в 39% — Николай Манцуров, сын совладельца торгового холдинга «Сибирский Гигант» Александра Манцурова.

Кофейня на Красном проспекте была открыта по франшизе в сентябре 2015 года. Ее площадь составляет 206,2 кв. метра. Зал рассчитан на 70 посадочных мест. Это первая кофейня Traveler’s Coffee открытая в Новосибирске по франшизе «Трэвэлерс кофе Москва», владельцем которой является бизнесмен Анвар Пириев. Напомним, что заключение по торговому знаку «Трэвэлерс кофе», которое поставит точку в корпоративных войнах новосибирского и московского представительств бренда, Роспатент должен вынести в мае 2017 года.

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