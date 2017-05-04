Бывший коммерческий директор крупного регионального телеком-оператора «Сибирские Сети» Сергей Вепренцев покинул сферу связи, возглавив компанию «Маркетика» (до ребрендинга — «Вебселлерс»), которой владеет вместе с партнерами. С чем связано такое решение, почему собеседник «КС» считает аномалией текущую сложившуюся ситуацию на рынке и в каком направлении будет развиваться интернет-маркетинг, СЕРГЕЙ ВЕПРЕНЦЕВ рассказал в интервью изданию.

— Сергей, до того как перейти в сферу интернет-маркетинга, у вас был большой опыт работы в телеком-отрасли, где вы выступали в роли заказчика. Что вам не нравилось как заказчику при работе с подрядчиками? Какие выводы вы из этого сделали?

— У меня было много вопросов к компаниям этого рынка. Прежде всего я как заказчик не видел какой-либо конкуренции за клиентов: ни один из игроков этого рынка по-настоящему ими не дорожил. Конечно, на словах все убеждали в клиентоориентированности, но по факту все получалось иначе. Мне как заказчику приходилось постоянно бегать за исполнителями, добиваться выполнения взятых обязательств, в том числе и под угрозой расторжения договора. И это было не раз и не два. Такую ситуацию можно считать аномалией. Становится непонятно, кто кому предоставляет услугу: подрядчик заказчику или наоборот? Зачем мне нанимать исполнителя, если нужно постоянно стоять у него над душой? В таком случае проще нанять своего маркетолога… Многие, кстати, так в итоге и поступали, но, к сожалению, и такой вариант не решает всех проблем. Своим маркетологом тоже надо заниматься, нельзя пускать все на самотек.

В свою очередь беда заказчика в том, что он не хочет думать. Он часто руководствуется принципом «У меня есть деньги — сделайте мне работу». Это работает тогда, когда подрядчик справляется: все делается в срок, сайт устраивает, а реклама достигает нужного результата. Но если что-то пошло не так, заказчик начинает изучать вопрос и постепенно убеждается, что он ничего не понимает в происходящих процессах. Соответственно, начинаются двусторонние конфликты.

Рынок очень сложный. С одной стороны, заказчики не хотят вникать во все нюансы. С другой стороны, и сами подрядчики не хотят объяснять их заказчикам.

Поэтому я вижу на рынке возможности для тех компаний, которые были бы готовы выступать переводчиками между бизнес-ориентированными заказчиками и айтишниками. Тех, кто готов перевести такие термины, как «метрика», «лендинг» или «ретаргетинг» в понятные для клиента слова и достичь результата.

— Где уровень конкуренции выше: в телекоме или в интернет-маркетинге? Где больше возможностей для развития?

— Конкуренцию в интернет-маркетинге в целом я оцениваю как высокую, а сам рынок насыщенным. Компании, которые давно присутствуют на рынке, обладают уже сложившимися портфолио клиентов, отлаженными бизнес-процессами. На первый взгляд, это можно считать их преимуществом. С другой стороны, на этом рынке очень быстро все меняется, и даже если бизнес-процессы работают, как часы, они могут уже не соответствовать времени и ожиданиям клиента. Работая по лекалам, которые уже устарели, компания может незаметно отстать и потерять рынок.

Маленькие компании в этом смысле более гибкие, но минусом является то, что у них по объективным причинам меньше финансовый рычаг. К тому же основной враг многих веб-студий — организационный хаос. Атмосфера творчества часто мешает эффективному развитию бизнеса. И это тоже отражается на конкурентной среде.

— В каком направлении, на ваш взгляд, должно происходить развитие рынка?

— На мой взгляд, участникам этого рынка важно базироваться на комплексных услугах — то есть решениях любых проблем клиента с помощью имеющихся технологий. Начиная с того, как привязать Google-карту или как организовать PR-кампанию в соцсетях, до того, как интегрировать свою CRM с сайтом. Ведь подрядчик — то единственное звено для заказчика, с которого он вправе спрашивать за результат.

Сейчас часто имеет место вот какая ситуация. Предположим, компания заказала сайт в одном месте, а SEO-продвижение — в другом. Как только она приходит к подрядчику по SEO, то слышит от него предложения переделать сайт, так как он не SEO-оптимизирован. И если этого не сделать, то дальнейшие работы не принесут результата. Тогда заказчик обращается к компании, которая разрабатывала ему сайт, и задает логичные вопросы. Ее представители уверяют, что с сайтом все нормально, «переводя стрелки» на SEO-специалистов. То есть все пеняют друг на друга, а своих компетенций у клиента для того, чтобы разобраться в вопросе, недостаточно.

В случае если компании брали бы на себя комплексную ответственность, никто бы не кивал на то, что у компании плохой сайт. Если сайт плохой, надо его дорабатывать. Если реклама плохо работает, то заказчику необходимо пояснить, как сделать так, чтобы она работала лучше, причем на языке клиента.

Возвращаясь к вопросу о конкуренции: сейчас она наиболее сильна в настройке контекстной рекламы, создании лендингов, и т. д. Но это сугубо технические задачи, за реализацию которых участники рынка по сути конкурируют в том числе и с фрилансерами. А вот как оптимально распределить бюджет, где именно разместить рекламу, какие посадочные страницы сделать, как настроить — это задачи другого уровня. Фрилансера точно не хватит на то, чтобы настроить контекстную рекламу так, чтобы звонки попадали в CRM-систему, создать удобную автоматизированную систему анализа воронки.

— Что вас еще удивило, когда вы стали работать на рынке интернет-маркетинга? Были ли какие-то «инсайты»?

— Да, пожалуй, главным открытием для меня стало то, что сердцем интернет-продвижения является сайт. У меня было ощущение, что это уже в прошлом: что все уже наделали сайтов, переделали их и успокоились, но я ошибался. И с каким бы запросом ни приходили заказчики, все так или иначе упирается в сайт. Раньше казалось, что можно сделать сайт на 2–3 года и спокойно жить. Может быть, это и сейчас можно, но если не осуществлять доработки, то отставание неизбежно.

Еще одним открытием для меня было то, что на рынке сейчас нет сильной аналитики. По сути, все базируется на экспертном мнении со стороны подрядчика. Если заказчик уточняет у подрядчика, где ему размещаться, то ему дают ответ исходя из своего опыта и мнения. Но это непрозрачно, так как у заказчика, как правило, нет наглядного подтверждения. Например, если у компании не растет количество пользователей мобильной версии, но при этом существует тренд есть на рост трафика с мобильной версии и на падение со стационарной, то можно потерять рынок и самого клиента, не сделав правильные выводы.

— С учетом этой ситуации вы создали собственную компанию — «Вебселлерс». Сейчас она носит название «Маркетика». Почему было принято решение о ребрендинге?

— С моим приходом у компании появились новые подходы, новые задачи. То есть слишком много нового в единицу времени. Поэтому мы приняли решение запустить новый бренд и развиваться в дальнейшем под ним. Юрлицо пока оставили прежним.

— Что именно теперь будет иначе в «Маркетике» в сравнении с «Вебселлерс»?

— Компания начинает формализовать свои бизнес-процессы. Мы были небольшой компанией, что накладывало отпечаток на работу. Это семейная атмосфера, вольности в постановке задач, финансовой дисциплине. Поэтому одна из основных задач — наведение порядка в бизнес-процессах, платежах, отчетности. Мы стали обязательно проводить планерки вместо того, чтобы устраивать их по настроению. Стали заниматься обучением персонала. Таким образом, важно построить конвейер, но не массового продукта, а индивидуальных решений.

— Видите ли вы свою роль в том, чтобы поставить процессы в компании и дальше уже просто быть акционером, или планируете заниматься управлением компании в долгосрочном периоде?

— Я не тот человек, который может долго сидеть на месте. Поэтому стать акционером и курить бамбук — для меня не вариант. Мне нравится эта сфера, я долго к ней шел, и считаю, что за ней будущее. В ней мало профессионалов, и я хотел бы развить ее и совместно с другими игроками вывести ее на уровень. Мы хотим построить лидирующую компанию в Сибири, а потом в России. Понятно, что многие конкуренты скептически могут оценить такие планы, но наша задача — работать и показывать результат.

— В каком статусе вам комфортнее работать: предпринимателя или наемного сотрудника?

— Мне нравится предпринимательство. В этом статусе меня привлекает то, что только от тебя зависит все, не надо ничего никому доказывать. Тебя оценивает не твой руководитель, а рынок, потребитель. И результатами служат финансовые итоги, рейтинги, и т. д. Конечно, большая компания может нивелировать любые твои огрехи, а тут ты несешь полную ответственность за то, что делаешь. Я понимаю, что будет много «головняков», и что ближайший год будет организационно сложный, но такой опыт у меня уже был, так что я чувствую себя уверенно. Нужны время и непрерывная работа по созданию правильных бизнес-процессов и подбору нужных людей.

— Кого считаете наиболее сильными игроками на рынке интернет-маркетинга в Сибири?

— С точки зрения создания сайтов и маркетинга назову барнаульский «Сибирикс» Владимира Завертайлова. С точки зрения контент-маркетинга, помимо «Сибирикса», это еще и новосибирское digital-агентство WOW Николая Глухих. Эти агентства делятся своим опытом, публикуют кейсы, уделяют внимание PR. Важно не сидеть молча, работая сам с собой и варясь в собственном соку, а совместными усилиями развивать рынок, иначе его участникам не будет пользы. Сейчас не хватает обмена мнениями, а сам рынок очень непрозрачный для конечных потребителей.

— В качестве сильных игроков рынка вы упомянули компанию «Сибирикс». Она было одним из первых агентств, которые начали популяризировать Sсrum. В «Сибирских Сетях» вы тоже уделяли внимание Sсrum, и даже проводили конференцию по этой методологии. Планируете ли внедрять Sсrum в «Маркетике»?

— Да, я адепт этой философии, и мы начинаем приближаться к ее внедрению. Мы начинаем адаптировать свои внутренние процессы под Sсrum и уже начали переводить заказчиков. Пока не все заказчики готовы к этому, даже те, кто на первый взгляд высказывается в пользу Scrum. Это связано с тем, что для применения этого инструмента необходимо сформировать команду, куда обязательно входили бы и представители заказчика, чтобы достигать каждую неделю определенного результата. Однако пока мы уперлись в то, что многие заказчики не готовы выделять для этого своих сотрудников.

Но в любом случае как небольшой молодой компании нам проще внедрять Scrum. Отсутствие бюрократии в данном случае идет нам на пользу.

— На каких направлениях планируете фокусироваться с точки зрения категорий заказчиков?

— Исторически наш фокус был на малом бизнесе. С моим приходом будем смотреть в сторону крупного и среднего бизнеса. У нас достаточно компетенций. Для крупного бизнеса важно наличие портфолио, рекомендаций, квалифицированного персонала, способного дать гарантию результата. Считаю, что мое появление этому способствует. Крупный бизнес более требователен, чем мелкий, поэтому работа с ним нас развивает. Важно показать себя с той стороны, с которой нас еще не видели.

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