Как стало известно «КС», подведены итоги тендера на право быть официальным дилером Toyota и Lexus в Барнауле. Победителем стала московская группа компаний «СП БИЗНЕС КАР», самый крупный дилер упомянутых японских марок в России. Именно она пришла на смену новосибирской «СЛК-Моторс». Алтайские автодилеры разошлись в оценках итогах тендера: одни сетуют, что дилерство досталось москвичам, другие рады, что в этой конфигурации никто из региональных авторитейлеров не нарастит свои позиции.

«СП БИЗНЕС КАР» — официальный дилер Toyota в Москве, Кемерове, Ореле, Курске, Воронеже, Краснодаре, Астрахани, а также официальный дилер Lexus в Москве, Воронеже и Астрахани. В активе группы компаний — 13 дилерских центров Toyota и 6 Lexus. По собственным данным авторитейлера, в салонах группы компаний приобретается каждый 7-ой проданный в России новый автомобиль Toyota и каждый 6-ой автомобиль Lexus. Основным акционером ООО «СП БИЗНЕС КАР» является «Тойота Цусе Корпорейшн» (92%). Также совладельцами компании являются генеральный директор Алексей Терещенко (5%) и исполнительный директор Илья Пименов (3%). В 2016 году «СП БИЗНЕС КАР» отметил свое 25-летие.

Информацию о том, что именно СП «Бизнес Кар» станет официальным дилером Toyota и Lexus в Барнауле, «КС» сообщили участники тендера. В самой компании также подтвердили эту информацию. «Нами действительно получено одобрение на работу в данном регионе», — отметил «КС» ведущий специалист отдел внутренних и внешних коммуникаций департамента маркетинга ООО «СП БИЗНЕС КАР» Эдуард Турчинский. В ООО «Тойота Мотор» (эксклюзивный дистрибьютор автомобилей Toyota и Lexus в России) от комментариев отказались.

По данным источников «КС», в тендере кроме «СП БИЗНЕС КАР» принимали участие крупные алтайские авторитейлеры. Среди них — бийская ГК «Терминал Моторс» (официальный дилер Jaguar, Land Rover, Ford, Lada, GM-AvtoVAZ, «Курганские прицепы» в Алтайском крае, а также Jaguar и Land Rover в Новосибирской области), уже имеющая опыт работы с Toyota в Бийске. Также в тендере участвовала ГК «АлтайЕвроМоторс» (официальный дилер Volkswagen, Skoda, Audi, утвержденный кандидат в официальные дилеры Porsche в Алтайском крае) и ГК «Реал-Моторс» (официальный дилер KIA, Subaru, Mazda, GM-AvtoVAZ в Алтайском крае). Примечательно, что самый крупный региональный дилер — «АНТ» — в тендере не участвовал и изначально не планировал это делать, о чем «КС» сообщил один из топ-менеджеров авторитейлера.

Победителем тендера была признана столичная группа компаний «СП БИЗНЕС КАР», основным акционером которой является компания Toyota. Среди городов Сибири она до недавнего времени была представлена только в Кемерове. Изначально некоторые участники рынка сомневались, что «СП БИЗНЕС КАР» действительно стремится расширить географию присутствия за счет новых регионов Сибири, мотивируя свою точку зрения тем, что у компании есть возможности развиваться в Москве, которая гораздо перспективнее регионов. Поэтому участники рынка предполагали, что возможно, решение «СП БИЗНЕС КАР» продиктовано желанием дистрибьютора видеть в этом городе именно этого партнера. Однако сейчас практически все опрошенные «КС» автодилеры посчитали, что решение «СП БИЗНЕС КАР» вполне осознано. «Если они бы не захотели, то точно бы не вышли. Возможно, им предложили, а они не отказались», — считает директор по развитию ГК «Реал Моторс» Ольга Частухина.

Напомним, что ранее единственным официальным дилером Toyota и Lexus в Барнауле являлась новосибирская группа компаний «СЛК-Моторс». В условиях падения продаж на авторынке в 2015-2016 годах авторитейлер оказался в сложной финансовой ситуации, связанной с высокой кредитной нагрузкой, что привело к задержкам в выдаче автомобилей клиентам. В феврале 2016 года дистрибьютор Toyota и Lexus принял решение о расторжении договора с группой компаний, после чего салоны в Новосибирске и Барнауле были закрыты. С тех пор новый дилер марок так и не был назначен, а за авторизованным обслуживанием клиентам по сей день приходится ездить к официальным дилерам Toyota и Lexus в соседние регионы.

По словам участников рынка, вероятнее всего, «СП БИЗНЕС КАР» начнет работу в Барнауле из дилерских центров Toyota и Lexus, ранее принадлежавших «СЛК-Моторс». Такой вариант является наиболее логичным и удобным, но пока никаких подтверждений такому сценарию развитию событий нет, тем более, что имущество СЛК-Моторс» выставлено на продажу, и в самое ближайшее время ожидаются торги. Примечательно, что до закрытия «СЛК-Моторс» вела переговоры о продаже бизнеса как раз с «СП БИЗНЕС КАР», однако тогда московская компания так и не вышла в Алтайский край.

В самой «СП БИЗНЕС КАР» на текущем этапе не конкретизируют формат своего присутствия в регионе, отмечая, что в июле текущего года будет принято решение, в каком варианте группа компаний будет реализовывать этот проект. «Более подробную информацию мы сможем предоставить ближе к июлю-августу», — пояснил Эдуард Турчинский. «С большой вероятностью думаю, что основные усилия сейчас будет потрачены на возможность захода в бывшие здания «СЛК-Моторс», необходимую реконструкцию и ремонт. Вместе с тем, для «СП БИЗНЕС КАР» самое главное сейчас — это посчитать свои силы на тот поток сервиса, который выльется на них в первые месяца с проблемными автомобилями марок», — считает генеральный директор группы компаний «Альбион Моторс» (входит в ГК «Терминал Моторс») Елена Марисина.

Примечательно, что по информации «Автостат.Инфо», за 2016 год в Алтайском крае было поставлено на учет 195 новых автомобилей Lexus (против 192 годом ранее) и 493 новых автомобиля Toyota (против 584 годом ранее). Таким образом, несмотря на фактическое отсутствие официального дилера обеих марок в регионе, их объемы продаж упали незначительно. То есть те покупатели, которые хотели обладать именно автомобилями Toyota или Lexus, все равно купили именно их, демонстрируя высокую приверженность брендам. А маркам-конкурентам на этот срок так и не удалось эффективно перехватить себе клиентов Toyota и Lexus, поэтому им уход официального дилера ничего не дал, разве что прибавку по сервису, поясняет Ольга Частухина. В такой ситуации запуск «СП БИЗНЕС КАР» в Барнауле по сути «перекроет кислород» серым продавцам и поставкам автомобилей из соседних регионов, нежели кардинальным образом изменит расстановку сил на рынке с точки зрения марок. Более того, текущий уровень продаж дает отличные возможности новому игроку. «Это хорошая ставка и возможность экспансии в регионы. С правильным подходом — их можно увеличить и в разы. Все шансы на успех у них есть», — считает Елена Марисина.

Вместе с тем, далеко не все игроки рынка довольны, что «лаковый кусочек» рынка достанется именно москвичам. Так, по мнению топ-менеджера одного из алтайских дилеров, в результате тендера местные игроки не заполучили в свои портфели прибыльный бренд (Toyota), который позволил бы им чувствовать себя финансово устойчивее, но зато получили на своей территории конкурента из Москвы. Ольга Частухина, наоборот, видит в этом плюс, поскольку если бы дилерство такого важного бренда как Toyota получил местный игрок рынка, то это бы изменило расстановку сил на нем, дав одному из участников существенное преимущество на рынке относительно конкурентов и значительный имиджевый бонус.

Впрочем, для клиентов марок появление долгожданного дилера в любом случае — позитивное событие. «На мой взгляд, для рынка это однозначно плюс. «БИЗНЕС КАР» — опытный дилер с достойной репутацией, сильными кадрами. Уверена, что алтайские владельцы автомобилей Toyota и Lexus уже измучились ездить в другие регионы и будут очень рады появлению дилера, а также смогут получить достойный сервис», — отмечает Елена Марисина.

Впрочем, что касается других регионов Сибири, то не менее интересно складывается ситуация в Новосибирске. По данным источников «КС», уже летом текущего года дистрибьютор может объявить конкурс по брендам Toyota и Lexus в этом городе. В настоящий момент единственным официальным дилером Toyota в Новосибирске является московский «Автомир», официального дилера Lexus в городе после закрытия «СЛК-Моторс» нет. Продажами автомобилей этой марки без статуса официального дилера занимается компания «Ярс-Моторс». Ближайшим официальным дилером является «Лексус Центр Новокузнецк». Удастся ли «СП БИЗНЕС КАР» по такому же сценарию выйти и в Новосибирск, покажет время.

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