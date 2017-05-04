На новосибирского застройщика, чей работник угрожал сброситься с башенного крана, заведено уголовное дело

Сегодня, 4 мая, на одной из строительных площадок в Октябрьском районе Новосибирска, произошел инцидент: работник строительной компании угрожал спрыгнуть с крана в случае, если ему не выплатят зарплату.
Примерно в 11.40 жители домов по улице Выборная в Октябрьском районе Новосибирска сообщили о находящемся на башенном кране работнике со строительной площадки и угрожающем сброситься с него. Выяснилось, что мужчина долгое время не получает зарплату.
«На стрелу крана у строящегося дома на улице Вилюйская забрался работник строительной организации, которому длительное время не выплачивают зарплату. На место происшествия были направлены оперативные службы, с крановщиком начались переговоры: мужчину уговаривают спуститься вниз, обещая урегулирования спора с работодателем. После выполнения требований мужчина 1986 г.р. спустился самостоятельно», — сообщили в МАСС.
Как выяснилось позже, речь идет о сотруднике ООО «СтройСервисМеханизация». Строительной площадкой оказался участок ЖК «Ваш выбор» холдинга «ПТК-30». В прокуратуре рассказали, что ранее к ним не поступали заявления от работников предприятия по фактам невыплаты зарплаты. Тем не менее прокуратура организовала проверку компании. В ходе проверки выяснилось, что работнику в период с ноября 2016 года по апрель 2017-го руководитель компании допускал частичную невыплату зарплаты.
«В результате перед ними образовалась задолженность на общую сумму 150 тыс рублей. В то же время на счетах организации в приведенный период имелись денежные средства, достаточные для предоставления зарплаты», — рассказали в следственном комитете.
На руководителя предприятия заведено уголовное дело по ч.1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из личной заинтересованности руководителем организации).