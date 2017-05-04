Депутаты думы Читы подвели финансовые итоги года

В отношении Забайкальского края идет экономическая экспансия со стороны других регионов, считает заместитель председателя комитета гордумы по бюджетной, налоговой политике и экономическому развитию Евгений Ярилов. Своим мнением депутат поделился 4 мая после публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Читы за 2016 год.

Коммерческие организации других регионов выигрывают конкурсы, а на выполнение тех или иных работ госзаказа нанимают забайкальцев за «серую» зарплату. Поэтому в городской бюджет не поступает НДФЛ. Евгений Ярилов также отметил, что лишь 15% собранных налогов остается городу, остальное уходит в региональный бюджет. Чита, по его словам, продолжает оставаться «донором» для других муниципальных образований края.

Недопоступление доходов в городской бюджет на начало текущего года составило 159 млн рублей. Это на 37,1 млн рублей больше, чем на начало 2016 года, отметил председатель комитета по финансам администрации Читы Андрей Кефер.

В ходе публичных слушаний депутат также рассказал, что администрация проводит работу с правительством Забайкальского края по выделению финансирования на завершение строительства многоуровневой авторазвязки в поселке Каштак. «Есть протокольные рекомендации правительству края о возможности выделения средств администрации города на данный объект. – сообщил Андрей Кефер. — Мы встречались с председателем комитета по бюджетной и налоговой политике и удалось достичь некоторых договоренностей. В частности, о необходимости заключения трехлетнего контракта в рамках трехлетнего бюджета».

В свою очередь, председатель контрольно-счетной палаты краевого центра Маргарита Казакова рассказала про штрафные санкции. По ее словам, в 2015 году городской администрации было предъявлено 50 штрафов, а в 2016 – уже 131. Таким образом, расходы на уплату административных штрафов возросли на 1 млн рублей и составили 2,7 млн рублей. Маргарита Казакова уточнила, что основная доля штрафов пришлась на долю комитета городского хозяйства за неисполнение предписаний ГИБДД о соблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог.

Подведение финансовых итогов 2016 года, по замечанию участников слушаний, важно для начавшейся работы по формированию городского бюджета на 2018 год.

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