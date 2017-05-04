В Красноярском крае ликвидирована одна из структур прокуратуры

С 27 апреля в Красноярском крае упразднена Енисейская транспортная прокуратура, узнал корреспондент «КС» из приказа генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

Приказ о ликвидации Енисейской транспортной прокуратуры опубликован вчера, 3 мая, однако подписан он генеральным прокурором Юрием Чайкой 27 апреля. С 28 апреля все функции Енисейского транспортного прокурора переданы Красноярскому транспортному прокурору. Руководство структурой осуществлял Леонид Щербаков.

Сейчас, как следует из информации, размещенной на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в крае действует четыре подразделения: Красноярское, Иланское, Норильское и Ачинское. Причины упразднения одного из подразделений в ведомстве не уточнили.

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