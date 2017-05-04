Октябрьский и Димитровский мосты в Новосибирске будут перекрыты 8 мая

В понедельник 8 мая по основным мостам центра Новосибирска проложен маршрут велопробега. Движение автомобилей будет запрещено.

В преддверии Дня Победы в Новосибирске в разное время будут организованы праздничные мероприятия, для которых в центре города будут перекрываться для автомобильного движения улицы и запрещаться парковки.

Как сообщили в общественной организации «Привет, велосипед!», для их велопробега «Километры Победы» от автомобилей частично будут освобождены два моста: Октябрьский и Димитровский. Мероприятие стартует от ГПНТБ в 18.00, а финиширует на площади Ленина в 20.00. Кроме того, промежуточная остановка будет организована на Монументе Славы. Движение колонны организуется при сопровождении экипажей ГИБДД.

Заметим, на время прохождения колонны будут, кроме того, закрыты участки по улицам Восход, Немировича-Данченко и Станиславского, а также проезд Энергетиков, проспект Димитрова и Вокзальная магистраль.

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