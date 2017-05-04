Правительство РФ одобрило законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, сообщает Hotelier.Pro.

Законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры» предусматривает проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Максимальная сумма сбора составляет 100 рублей на человека за сутки фактического проживания, ее размер регионы установят самостоятельно, отмечает ведомство.

Предусмотрено создание Фонда развития курортной инфраструктуры, в котором будут аккумулироваться бюджетные средства и направляться на первоочередные мероприятия по благоустройству курортных зон, на восстановление и ремонт объектов, предназначенных для открытого доступа и организованного отдыха на курортах.

По расчетам Министерства культуры РФ, при ставке сбора, к примеру, 50 рублей Ставропольский край может получить с туристов более 365 млн рублей за один год и более 2 млн рублей – за пять лет, а при ставке в 150 рублей – более 1 млн рублей за год и более 6 млн рублей за пять лет. Впрочем, эксперты рынка предупреждают, что курортный сбор может и негативно отразиться на турпотоках.

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