В среду 3 мая в выставочном зале НГУАДИ прошло экспертное обсуждение дизайн-проекта благоустройства набережной Оби в Новосибирске. О самом проекте «КС» не так давно уже писал.

В выставочном зале НГУАДИ прошло обсуждение дизайн-проекта благоустройства Михайловской набережной, которое подготовили в КБ «Стрелка». Как отметили специалисты бюро, основу проекта составили пожелания горожан. В мероприятии, организованном департаментом культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска, приняли участие предприниматели, архитекторы, эксперты, новосибирская архитектурная мастерская «Адаптика-А».

Планируется, что пространство набережной будет разделено на две части: «тихая» зона для спокойного отдыха и прогулок и «активная» половина для проведения городских мероприятий слева от метромоста. Для разных групп посетителей организуются раздельные входы от ст. м. «Речной вокзал». Кроме того, здесь предполагается создать две дополнительные остановки, чтобы сделать набережную доступнее. Добавим, как еще ранее отмечал главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов, те работы, что пройдут в 2017 году составляют первый этап благоустройства. Второй же этап, согласно дизайн-проекту, пройдет в 2018-2022 гг. на площади 8,2 га. По словам Тимонова, кроме дополнительных остановок, для доступности объекта будет сделан мостовой пешеходный переход через улицу Большевистскую. В районе «Речного вокзала» также планируется снести временные торговые сооружения для обустройства парковочных мест.

Главный архитектор дизайн-проекта Михайловской набережной КБ «Стрелка» Ежи Станкевич в ходе обсуждений рассказал, что на набережной разместятся небольшие кофе, пункты проката. В основе пространства малые архитектурные формы. В «активной» зоне установят зрительские трибуны. Велодорожки здесь будут не только с твердым покрытием, но и с грунтовым в зеленой зоне. Новыми объектами на набережной также станут зона танцев, скейт-парк, экотропа, а колесо обозрения будет перенесено на верхнюю террасу.

Советник мэра Новосибирска Александр Ложкин пояснил, что сейчас положено начало разработке проекта сметной документации. Предположительно в мае все работы по документации и конкурсным процедурам по выбору подрядчика будут завершены.

Напомним, реконструкция Михайловской набережной будет проходить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Из федерального и областного бюджетов на эти цели в общей сложности должно поступить порядка 140 млн рублей.

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