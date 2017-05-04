Пекарня «Крутон-Батон», открывшаяся в декабре в составе торгового центра «Амстердам» на улице Геодезической, прекратила работу в конце апреля. Напомним, что одним из совладельцев проекта являлся Виталий Лапицкий — заместитель директора – коммерческий директор новосибирского филиала «Ростелекома».

Булочная-кондитерская «Крутон-Батон» открылась в начале декабря 2016 года в здании торгового центра «Амстердам» в Новосибирске. Заведение предлагало выпечку, хлеб, кондитерские изделия и горячие напитки. Средний чек был довольно демократичным и составлял от 15 до 50 рублей.

Как ранее сообщал «КС», учредителями ООО «ПЕК» (пекарня «Крутон-Батон») являлись Виталий Лапицкий (35%), Михаил Чупиро (35%) и Алексей Титлов (30%). Отметим, что Виталий Лапицкий является заместителем директора – коммерческим директором новосибирского филиала «Ростелекома».

По данным представителя компании, пекарня, не проработав и полугода, прекратила работу 24 апреля. Переезд на другую площадку на текущем этапе не планируется.



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