Улица Никитина в Новосибирске станет шире

Программа «Безопасные и качественные» дороги добралась до улицы Никитина – одного из самых крупных объектов программы. Отремонтировано будет более 3,5 км улицы. Об этом дорожники поговорили на выездном совещании с мэром Новосибирска.

В среду 3 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание на объектах, которые включены в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Благодаря хорошим погодным условиям, подрядчики приступили к работам раньше запланированных сроков.

По словам мэра, улица Никитина будет расширяться до трех полос в каждую сторону. Здесь, помимо дорожного полотна, будут отремонтированы автобусные остановки, парковочные карманы, тротуары. В силу интенсивного движения на участке подрядчик ООО «Дорсиб плюс» проводит основные работы ночью. Всего ремонту подлежит участок от улицы Кирова до улицы Есенина, что составляет примерно 3,5 км.

Как следует из договора с организацией, дорожники должны положить новый асфальт от улицы Чехова до улицы Есенина, заменить семь светофоров, установить комплексы фото- и видеофиксации. Об этом напомнил в ходе встречи первый заместитель генерального директора ООО «Дорсиб плюс» Дмитрий Харланов. Мэр в разговоре с подрядчиком подчеркнул, что гарантия на ремонт составляет пять лет, и администрация города намерена строго следить за состоянием дорожного полотна.

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