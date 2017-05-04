Ресторан паназиатской кухни «Шикари» открылся в Новосибирске

На фудкорте торгово-развлекательного центра «Аура» вчера, 3 мая, начал работу ресторан паназиатской кухни «Шикари». Сеть развивает федеральная компания «Росинтер».

Ресторан «Шикари» занял 300 кв. метров на фудкорте торгового центра «Аура». Рассчитан на 98 посадочных мест. Открытие заведения состоялось в среду, 3 мая. О том, что проект планируется развивать в регионах, «КС» сообщал ранее.

Основу меню ресторана составляют блюда разных стран Азии – Китая, Вьетнама, Таиланда, Кореи, Сингапура, Японии, Камбоджи и Индии. Средний чек в «Шикарях» — порядка 800 рублей. С 15 мая в ресторане начнет действовать ланч-меню.

Сеть ресторанов развивает федеральная ресторанная группа «Росинтер». Ей также принадлежат такие бренды, как «IL Патио», «Планета Суши», «Американский Бар и Гриль», «Мама Раша», по системе франчайзинга «Росинтер» управляет сетью TGI Fridays и Costa Coffee. В марте 2012 года ООО «Развитие РОСТ» (дочернее предприятие холдинга) получило право на развитие сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» по франчайзингу на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

По состоянию на конец марта 2017 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» управляет 279 предприятиями в 31 городе России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 243 семейных ресторана, в том числе 103 ресторана, работающих на основе договоров франчайзинга и 36 кофеен Costa Coffee.

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