Как стало известно «КС», «Тойота Мотор» подвела итоги тендера на право быть официальным дилером Toyota и Lexus в Барнауле. Победителем стала московская группа компаний «СП БИЗНЕС КАР», самый крупный дилер упомянутых японских марок в России. В тендере ей удалось обойти крупных алтайских авторитейлеров.

«СП БИЗНЕС КАР» — официальный дилер Toyota в Москве, Кемерове, Ореле, Курске, Воронеже, Краснодаре, Астрахани, а также официальный дилер Lexus в Москве, Воронеже и Астрахани. В активе группы компаний — 13 дилерских центров Toyota и 6 Lexus. По собственным данным авторитейлера, каждый 7-ой проданный в России новый автомобиль Toyota и каждый 6-ой автомобиль Lexus приобретается в салонах группы компаний. Основным акционером ООО «СП БИЗНЕС КАР» является «Тойота Цусе Корпорейшн» (92%). Также совладельцами компании являются генеральный директор Алексей Терещенко (5%) и исполнительный директор Илья Пименов (3%). В 2016 году «СП БИЗНЕС КАР» отметил свое 25-летие.



Информацию о том, что именно СП «Бизнес Кар» станет официальным дилером Toyota и Lexus в Барнауле, «КС» сообщили участники рынка. В самой компании подтвердили эту информацию. «Нами действительно получено одобрение на работу в данном регионе», — отметил «КС» ведущий специалист отдел внутренних и внешних коммуникаций департамента маркетинга ООО «СП БИЗНЕС КАР» Эдуард Турчинский. В ООО «Тойота Мотор» (эксклюзивный дистрибьютор автомобилей Toyota и Lexus в России) от комментариев отказались.

Напомним, что ранее единственным официальным дилером Toyota и Lexus в Барнауле являлась новосибирская группа компаний «СЛК-Моторс». В условиях падения продаж на авторынке в 2015-2016 годах авторитейлер оказался в сложной финансовой ситуации, связанной с высокой кредитной нагрузкой, что привело к задержкам в выдаче автомобилей клиентам. В феврале 2016 года дистрибьютор Toyota и Lexus принял решение о расторжении договора с группой компаний, после чего салоны в Новосибирске и Барнауле были закрыты. С тех пор новый дилер марок так и не был назначен, а за авторизованным обслуживанием клиентам приходится ездить к официальным дилерам Toyota и Lexus в соседние регионы.

По словам участников рынка, наиболее вероятен вариант, при котором «Бизнес Кар» начнет работу в Барнауле из дилерских центров Toyota и Lexus, ранее принадлежавших «СЛК-Моторс», однако пока никаких подтверждений такому сценарию развитию событий нет. В «Бизнес Кар» пока не конкретизируют формат своего присутствия в регионе, отмечая, что в июле текущего года будет принято решение, в каком варианте группа компаний будет реализовывать этот проект. «Более подробную информацию мы сможем предоставить ближе к июлю-августу», — пояснил Эдуард Турчинский.

По информации «Автостат.Инфо», за 2016 год в Алтайском крае было поставлено на учет 195 новых автомобилей Lexus (против 192 годом ранее) и 493 новых автомобиля Toyota (против 584 годом ранее). Таким образом, несмотря на фактическое отсутствие официального дилера обеих марок в регионе, их объемы продаж упали незначительно. То есть те покупатели, которые хотели обладать именно автомобилями Toyota или Lexus, все равно купили именно их, демонстрируя высокую приверженность брендам.

Стоит отметить, что по данным источников «КС», уже летом текущего года дистрибьютор может объявить конкурс по брендам Toyota и Lexus в Новосибирске. В настоящий момент единственным официальным дилером Toyota в Новосибирске является московский «Автомир», официального дилера Lexus в городе нет. Продажами автомобилей этой марки без статуса официального дилера занимается компания «Ярс-Моторс». Ближайшим официальным дилером является «Лексус Центр Новокузнецк».

Подробности и мнения участников рынка об итогах тендера читайте в материале по ссылке.

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