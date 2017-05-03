Увеличить число учеников в классах предложил томский депутат

Сегодня прошло выездное заседание Совета Законодательной Думы Томской области. Местом совещания стала единственная школа, построенная за 25 лет в Томске.



Школа в микрорайоне Зеленые горки на улице Дизайнеров, по словам председателя Законодательной думы Томской области Оксаны Козловской, начнет работу 1 сентября и будет функционировать в одну смену.

Власти Томской области разработали программу по строительству школ, согласно которой в регионе планируется создать около 45 тысяч учебных мест до 2025 года. «Нужно дорабатывать эту программу за счет внедрения в нее замещающих мер. Одна из таких мер – увеличение наполняемости классов до 30-35 человек. Для этого и площадь кабинетов должна соответствовать», – цитирует РИА Томск председателя комитета по труду и социальной политике Законодательной думы Томской области Леонида Глока.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поставил задачу перевести школы на одну смену на заседании Госсовета по вопросам образования в России еще в конце 2015 года.

Леонид Глок обозначил и другие методы реализации региональной программы, а именно: организация школ старшей ступени на базе университетов и создание при школах учреждений дополнительного образования.

Оксана Козловская уточнила, что в 2018 году депутаты планируют обсудить план капремонта и строительства школ в Томской области.

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