Губернатор Омской области принял отставку министра культуры

Министр культуры Омской области Виктор Лапухин сам подал прошение об отставке в связи с выходом на пенсию. Накануне губернатор Виктор Назаров удовлетворил его просьбу.

Из сообщения пресс-службы правительства Омской области стало известно, что руководитель регионального министерства культуры Виктор Лапухин подал в отставку по собственному желанию. С 3 мая исполнять обязанности министра культуры будет его первый заместитель Иван Шеин. О дальнейшем назначении на эту должность в областном правительстве пока не стали говорить.

В ноябре этого года Виктору Лапухину исполнится 68 лет. Началом его профессиональной деятельности является руководство сельским клубом. В 2001 году Лапухин был назначен на должность директора Омского государственного академического театра драмы. Министерство культуры Омской области возглавил с июня 2012 года.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.