Удастся ли решить проблемы цементного рынка Сибири?

Производство самого массового строительного материала в России застыло в стагнации. Почему это так и можно ли исправить сложившуюся ситуацию, разбирался «Континент Сибирь».

Национальное статистическое бюро Китайской Народной Республики обнародовало данные о производстве цемента в 2016 году. Цифры соответствуют репутации самой быстрорастущей экономики мира — в прошлом году Китай произвел 2402,7 млн. тонн цемента. Это на 2,56% больше относительно показателей 2015-го, притом, что начало 2016-го для цементной отрасли Поднебесной ознаменовалось спадом спроса.

В России же в 2016 году произвели меньше, чем в предыдущем — всего 55 миллионов тонн, при суммарной проектной мощности заводов 105 млн тонн в год. И тенденции 2017-го отечественным производителям цемента оптимизма не внушают, несмотря на осторожные прогнозы о предстоящем в этом году небольшом росте цементного рынка.

Согласно отчету СМ РRО за 2016 год производство цемента в России в сравнении с 2015-м снизилось на 11,3%, а экспорт упал на 41,4%. В последние три года компании-производители несут убытки, и 2017-й не станет исключением.

Более всего от снижения спроса пострадали приволжские и сибирские цементники. В европейской части страны отдельные производители даже сумели улучшить свои предыдущие показатели. Это неудивительно: цемент — продукт региональный и его рентабельно продавать при «плече» доставки до 700 км. А рынки сбыта в первую очередь зависят от региональных инфраструктурных проектов по строительству и реконструкции дорог, мостов, тоннелей, аэропортов и других крупных объектов на которые сейчас у государства денег нет. Да и в жилищном строительстве ситуация не многим лучше из-за снижения платежеспособного спроса населения.

В результате в стране остановлены несколько цементных заводов, из-за недостатка кредитных средств затормозились модернизационные процессы во всей отрасли.

Но было бы лукавством относить отраслевые проблемы целиком на счет негативных процессов в российской экономике. По мнению экспертов существует ряд факторов, не связанных с ними, но значительно влияющих на состояние цементной отрасли.

Во-первых, как заявил управляющий партнер СМ РRО Владимир Гузь, это ценовая политика — если бы динамика цен на цемент соответствовала реальному изменению индекса цен промышленной продукции, 1 тонна этого стройматериала продавалась бы примерно за 5,4 тыс. руб. При этом издержки производителей растут — тарифы на электроэнергию, транспортные расходы.

Во-вторых, многие крупные игроки цементного рынка реализуют программы модернизации старых и строительство новых заводов на заемные средства. В сложившихся условиях кредитная нагрузка на них становится слишком высокой.

В-третьих, отмечает Владимир Гузь, российский рынок болезненно реагирует на ввоз цемента из-за границы. В европейской части страны — турецкого и белорусского, на Дальний Восток и (не только) — китайского, в Сибирь — из Казахстана.

Например, сибирским производителям трудно конкурировать по цене с казахстанскими. Рост цементной отрасли в сопредельной республике идет семимильными шагами в условиях государственного протекционизма. Так, из работающих сейчас на полную загрузку 13 цементных предприятий полного цикла суммарной мощностью 10 млн тонн в год — 6 заводов энергоэффективной «сухой» технологии производства построены в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития (ГПИИР 2015−2019 г.). На подходе — еще три. По данным комитета по статистике РК в 2017 году «сухой» способ составит 63% производственных мощностей казахстанских цемзаводов. А в СФО, как и в других регионах страны, строительство таких предприятий законсервировано из-за падения сбыта. Цены на энергоносители, да и большинство налоговых ставок для производителей цемента в Казахстане значительно ниже, чем в России. Кроме того правительство РК поддерживает выгодный для экспорта курс рубль-тенге.

Президент Казахстанской ассоциации промышленности строительных материалов Марал Томпиев прогнозирует, что после выполнения ГПИИР суммарная проектная мощность предприятий достигнет 16,5 млн т цемента в год при ожидаемой внутренней потребности 14 млн т в год. И через 4 года Казахстан из импортера превратится в экспортера качественного цемента. Для оптимизма есть основания: за восемь месяцев 2016 года казахстанские цементники перекрыли 94% внутреннего спроса, к тому же при суммарной мощности 13,1 млн. тонн казахстанские цементные производства загружены чуть более, чем на две трети от своего потенциала.

А по прогнозам российских экспертов экспорт цемента из Казахстана может достичь 500 тыс. тонн уже в 2017 году, и по демпинговым для наших производителей ценам.

Понятно, что пересматривать условия сотрудничества в рамках ЕАЭС, вводя ограничительные меры против экспортеров из союзной державы, Россия не будет, но доля государственного патернализма в нынешних тяжелых для отрасли реалиях не повредила бы и нашим производителям. «Государственная поддержка промышленности строительных материалов играет важную роль с точки зрения создания стимулов развития отрасли в целом, таких как увеличение строительства дорог с цементобетонным покрытием, субсидирование ипотечных ставок, поддержка строительного сектора, повышение инвестиционной привлекательности отрасли», — отмечает «КС» исполнительный директор «Союзцемента» Дмитрий Сапронов.

Еще об одном серьезном факторе, влияющем на развитие российской цементной отрасли недавно говорила заместитель министра строительства РФ Елена Сиерра, представляя цементникам утвержденные новым ГОСТом Р 56836-2016 правила обязательной сертификации цементов: «Цель сертификации — рынок должен получать качественную продукцию и быть защищенным от поставок контрафактной продукции. Сейчас объем фальсификата, по разным источникам, составляет более 50%».

По мнению экспертов, обязательная сертификация является мерой своевременной, но пока недостаточно эффективной. На текущий момент фальсификаторов выявляют только сами легальные производители цемента — о таких «спецоперациях» известно из пресс-релизов «Евроцемента», «Новоросцемента», «Сухоложскцемента», «Сибирского цемента». Инициативные действия контролирующих органов либо глубоко непубличны, либо механизмы выявления ими контрафакта еще не работают.

«Несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению контрафактной продукции на рынке, проблема сохраняется. Одним из вопросов, возникающих как у потребителей продукции, так и контрольно-надзорных органов, является уверенность в достоверности сертификатов, — утверждает Дмитрий Сапронов. — В целях объективного, своевременного контроля качества и безопасности цементной продукции в настоящее время прорабатывается вопрос введения процедуры нотификации, т.е. уполномочивания органа по сертификации в области цемента. Соответствующие поручения уже даны Президентом РФ Владимиром Путиным и Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым федеральным органам исполнительной власти».

Впрочем, для Сибири актуальна не только проблема контрафакта, но и «серого» импорта. Дело в том, что некоторые российские компании-посредники закупают цемент в Казахстане, а затем реализуют его по «серым» схемам на рынке СФО. Решением этой проблемы пока никто всерьез не занимается, хотя, по подсчетам специалистов, она приводит к тому, что госбюджеты недополучают в виде налогов сотни миллионов рублей.

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация: российские производители цемента работают прозрачно и находятся под пристальным наблюдением государства. Их деятельность жестко регламентируется во всех аспектах — налоги, технологии, экология, условия производства… Компании-посредники, напротив, легко ускользают от госконтроля. И спокойно продолжают наносить вред российской экономике.

Между тем, состояние цементной промышленности само по себе является одним из наиболее ярких макроэкономических индикаторов. Считается, что экономика страны развитая при потреблении 1000 кг на душу населения. Для понимания, в Китае этот показатель последние несколько лет варьируется от 1500 до 1800 кг.

Поэтому игроки цементного рынка связывают надежды на хотя бы небольшой рост в ближайшем будущем с политикой правительства.

Исполнительный директор СМ PRO Евгений Высоцкий подтвердил «КС», что с учетом прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг., подготовленных Министерством экономического развития РФ, в 2017 г. возможно сохранение объемов производства и потребления цемента на уровне 2016 г. «Оптимистичный сценарий развития экономики России, сформулированный в феврале 2017 года на Инвестиционном форуме Сочи – 2017, предполагает рост инвестиций как корпоративных, так и физических лиц. Планируется более доступная ипотека. С 2018 года у регионов появится возможность оставлять у себя часть прироста налога

на прибыль. Рекордно низкая для современной России инфляция — порядка 5,4% в 2016 году и 4,6% по итогам I квартала 2017 года. Минэкономразвития прогнозирует рост экономики на 2%, в следующие три года замедлится до 1,5% по базовому прогнозу. А в целевом заложены меры по ускорению экономики до 3,1% до 2020 года. Поэтому предпосылки созданы, и все зависит от того, насколько эти механизмы будут реализованы», — поясняет он.

При этом стоит отметить, что ситуация на цементном рынке станет понятнее в течение строительного сезона, а это май – октябрь. Именно в этот период станет ясно, сработают ли механизмы, призванные поддержать отрасль, или же стагнация в этой сфере сохранится.

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