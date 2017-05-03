В Красноярске изъято 2 тыс бутылок поддельного алкоголя

В столице Красноярского края правоохранителями обнаружен цех по незаконному производству алкогольной продукции, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального управления МВД России «Красноярское» в ходе оперативных мероприятий выявили незаконное производство алкоголя в Красноярске. В частности, из грузового автомобиля было изъято 1834 бутылки поддельной продукции, а в складском помещении, помимо оборудования для розлива напитков, было обнаружено около 400 литров этилового спирта, 144 бутылки водки, а также дозаторы, крышки и поддельные акцизные марки.

Водитель автомобиля признался, что перевозил продукцию на личном транспорте и знал о нелегальном производстве, но хотел таким образом подзаработать. Организатор производства рассказал правоохранителям, что арендует производственное помещение, а бутылки для розлива покупает в стеклоприемных пунктах города.

На организаторов нелегального производства, которыми предположительно являются трое местных жителей, заведено уголовное дело по ч.6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, достигает шести лет лишения свободы.

Добавим, на прошлой неделе в Новосибирске сотрудники полиции и спецназа Росгвардии пресекли деятельность нелегального цеха по производству кофе известного бренда.

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