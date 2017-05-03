О необходимости контроля за качеством детского питания говорили на родительском собрании Новосибирской области

2 мая в Новосибирске прошло областное родительское собрание на тему «Семья и школа: воспитание личности как диалог во имя детей» под председательством губернатора Владимира Городецкого. Одной из тем обсуждения стал контроль за качеством питания детей в регионе.



Озвучивая приоритетные задачи, которые необходимо в ближайшее время решить профильным ведомствам региона совместно с родительским и педагогическим сообществом, одной из важнейших губернатор Новосибирской области назвал контроль организации и качества питания школьников. В частности, предполагается провести тотальную общественную проверку столовых. Этим займутся как специальные муниципальные комиссии, так и общественные организации.

«Давайте проверим. Компетентно, объективно, родительским взглядом, и поправим, поверьте. Денег не хватает — все найдется. Если будет убеждение, что отклонения недопустимые — есть. В каких аспектах? Организационных? Мы сегодня имеем возможность не только школы, но и другие объекты обеспечить своими высококачественными продуктами», — сказал Владимир Городецкий.

О необходимости контроля за качеством детского питания говорила на собрании и член Совета Федерации от Новосибирской области Надежда Болтенко. По ее словам, эта тема требует сейчас особого внимания. При этом сенатор заявила, что следить за качеством питания детей требуется не только в школах и других учреждениях, но даже дома. Однако, присутствующие на встрече общественники с сомнением отнеслись к подобной инициативе. «Под таким предлогом может осуществляться вторжение в семью с целью последующего изъятия детей. Это очень опасное предложение», — пояснил «КС» руководитель Родительского комитета Новосибирской области Андрей Андреев.

О проблеме качества детского питания в школах Новосибирской области «КС» уже подробно писал ранее. Мэрия Новосибирска запустила активный контроль этого вопроса перед началом текущего учебного года. А в феврале вопрос вновь был поднят в городском совете депутатов. Кстати, подключиться к решению проблемы хотят фермерские хозяйства региона, однако пока им это не удалось.

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